共和黨轟拜登管治 民主黨亦有微言

特朗普挖苦拜登不知下屬去向

共和黨參議員萬斯（J.D. Vance）周一批評說：「我們實際上失去了政府第二號最重要人物國防部長的蹤影，這有點瘋狂。我認為這反映白宮糟糕透。」共和黨總統參選人黑利道：「我認為拜登應該被炒。我們遇到這樣的情况，真是令人難以置信。」參選的特朗普在指摘奧斯汀「專業行為失當和疏忽職守」，敦促馬上「炒他」，同時挖苦拜登都不知其下屬去向。

共和黨人近日紛紛要求撤換奧斯汀或叫他辭職外，有的還表示計劃舉行國會聽證會調查或彈劾他。眾議員羅森代爾（Matt Rosendale）表示打算彈劾防長，指他不披露留醫消息「違反了就職誓言」及「危害美國人民生命」。

共和黨籍的眾議院軍事委員會主席羅杰斯（Mike Rogers）周二晚說在就此事展開調查。參議院軍事委員會成員威克（Roger Wicker）周二主張召開聽證會。他表示「必須問責」，指「未能通知國會他無法履行職務，顯然違反了法律」，儘管目前未能確定誰該負責。

國防部發言人表示延誤的部分原因是奧斯汀的幕僚長患了感冒。該幕僚長於上周二便知道奧斯汀入院。惟此說未能解釋生病不能發通知、奧斯汀沒有及早披露患癌接受手術等問題。

民主黨內亦見非議聲。參議院軍事委員會主席里德（Jack Reed）說：「他（奧斯汀）負有責任……這是一宗嚴重事件，國防部需要保持透明度和問責。」參議院民主黨二號人物德賓（Dick Durbin）抱怨「很多問題沒有解答」。眾議員康諾利（Gerry Connolly）認為奧斯汀該否辭職尚言之過早，但他需要解釋。

（哥倫比亞廣播公司/國會山報）