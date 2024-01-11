防長患癌入院未報 白宮檢視機制 奧斯汀確診一個月 近日切前列腺併發症始曝光事件

白宮國家安全委員會發言人柯比周二說：「直至今晨，白宮無人知道防長奧斯汀患前列腺癌，總統已獲即時知會……我們全都覺察到事情在很多層面上沒有按應該的方式發展。這當然不好。」

全身麻醉手術後 劇痛再入院

白宮多名官員透露，拜登僅在馬里蘭州的沃爾特里德國家軍事醫療中心發表聲明之前獲通報。這份由國防部代發的聲明表示，奧斯汀去年12月初在例行身體檢查發現患初期前列腺癌，遂獲安排於當月22日接受全身麻醉的微創切除手術。手術後「康復順利」，且於12月23日早上出院。

直至1月1日，奧斯汀在家中感到「反胃兼腹部、髖部及腿部劇痛」，於是召救護車再度入院。醫生發現他泌尿道受感染，安排他入住深切治療病房。在跟進化驗檢查中發現其腹部積液影響了小腸，醫生為他插鼻喉抽走積存胃部的液體。這次住院期間他從未失去意識或接受全身麻醉，其感染已消除，入住普通病房及在緩慢康復中。

各部門要交授權章程 國防部檢討事件

白宮幕僚長齊安茲（Jeff Zients）周二宣布，重新檢視閣員聯絡不上或不能工作的章程，要求各部門於本周五（12日）或之前提交該部門特定的授權章程。他發備忘給各閣員，命令他們在無法履行職務不得不下放權力時，必須書面知會白宮，寫道：「各部門在預計或正在準備授權時應發通知，並在授權之際再發通知。」

防長幕僚長馬格扎門（Kelly E. Magsamen）周一發內部備忘，稱以30天為期着手檢討今次事件，評估相關流程，以便必要時修改程序。她指出，防長倘再下放權力，須知會參謀長聯席會議的正、副主席，副防長、白宮戰情室等。

柯比周二表示拜登仍對奧斯汀「充滿信任和信心」，他將留任至任期屆滿。國防部也表示，奧斯汀無意請辭。

不過70歲的奧斯汀這次涉嫌拖延報告入院及病因，令拜登的助手們錯愕，也惹起愈來愈多的不滿，甚至已成為共和黨攻擊拜登政府的把柄（見另稿），可能左右今年總統大選的選情。儘管國防部發言人表示奧斯汀的幕僚長上周二得悉防長入院，因感冒延遲了通報，但暫代執行權力的副防長希克斯（Kathleen Hicks）也遲至上周四（4日）才知道他入院，然後通知拜登和國會。五角大樓翌日公開消息但含糊其辭，僅稱他接受了「預約醫療程序」。即使拜登上周六（6日）晚跟留院的奧斯汀通過電話，仍未知其留醫原因。

《紐約時報》指出，拜登團隊中有些人「深感失望和困惑」。《華盛頓郵報》稱連五角大樓都有些官員抱怨奧斯汀的做法，稱為「令人難以置信的錯誤判斷」。

鮑威爾做前列腺手術 發言人每天簡報

國防部新聞秘書賴德回應奧斯汀不願披露醫療狀况一事，說那是「極私人的」事。不過回顧2003年12月15日時任國務卿鮑威爾接受前列腺手術一事，兩者的處理手法便大相逕庭。當年國務院發言人在鮑威爾接受手術當天早上就發放相關聲明，留醫期間其發言人每天均簡報其情况。

（華盛頓郵報/紐約時報/路透社/彭博社）