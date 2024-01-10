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富豪淫媒案 受害人曾稱擁特朗普性愛片

【明報專訊】周一（8日）獲美國法院解封的已故富豪淫媒愛潑斯坦案法律文件，顯示其中一名受害人曾向記者聲稱擁有涉及前總統克林頓、英國安德魯王子和英國富豪布蘭森等各自的性愛影片，又指特朗普（圖）曾和多名女子上牀，但隨後又收回有關說法。

受害人蘭塞姆（Sarah Ransome）曾在愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）同黨兼名媛女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）的審訊上，稱被他倆販賣給富豪。

周一公開的文件顯示，蘭塞姆2016年某日以電郵向《紐約郵報》記者卡拉漢（Maureen Callahan）表示，特朗普與很多女孩上牀，包括她的一名朋友，又稱特朗普喜歡吸啜和指彈這名朋友的乳頭。

向記者爆料後收回說法

在另一封電郵中，蘭塞姆指這名朋友向她傳送了一些與克林頓、安德魯王子和布蘭森性交的影片，當中可清楚見到這些名人的樣貌。

不過，蘭塞姆2016年10月向卡拉漢稱要收回有關指控，說：「今早我與家人討論了好一陣子，現在我希望收回對你所說的一切並遠離此事。我不應該接觸你，抱歉浪費你的時間。不值得站出來，不管怎樣也沒有人會聽，而且公開此事只會令壞事發生在我身上。」她在2019年向《紐約客》表示，影片指控是捏造出來，目的是阻嚇愛潑斯坦不要傷害她。

特朗普發言人、布蘭森的維珍集團和安德魯王子均否認指控，克林頓的發言人拒絕回應有關法庭文件，稱克林頓之前已表示對愛潑斯坦的行為不知情。

（The Messenger/每日郵報）

相關字詞﹕性愛影片 安德魯王子 布蘭森 特朗普 克林頓 美國 淫媒 愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）

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