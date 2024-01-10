研究：樽裝水納米塑膠污染勁 每公升24萬顆 惹健康憂慮

2018年科學家檢測9個國家11個不同品牌的瓶裝水，首次發現93%樣本含有微塑膠和納米塑膠，當時每公升水測出平均含10個比人類頭髮粗的塑膠微粒及300個更小的微粒，但受技術所限無法再進一步分析這些微粒。哥倫比亞大學研究員周一於《美國國家科學院院刊》發表最新研究，利用了名為「受激拉曼散射」（Stimulated Raman Scattering）的顯微影像技術，能觀察、計算及分析瓶裝水的納米塑膠化學結構。

研究員測試了在美國銷售的3款受歡迎牌子的瓶裝水（研究員拒絕披露哪個品牌），發現每公升水含11萬至37萬顆塑膠粒，其中九成屬於納米塑膠，其餘為微塑膠，而當中最常見的塑膠成分為尼龍，相信來自用於淨化瓶裝水的塑膠過濾器，其次是來自瓶身的聚對苯二甲酸乙二酯（PET），在擠壓瓶身時滲出，其他類型的塑膠在開合瓶蓋時進入水中。

納米塑膠可入侵人體細胞

微塑膠（microplastics）是小於5毫米的聚合物碎片，納米塑膠是1微米（1/1000毫米）以下的膠粒。專家指出，納米塑膠是最令人憂慮的塑膠污染物，由於它體積極微小，可進入人體主要器官中的單一細胞和組織，可能中斷細胞過程，並囤積及干擾內分泌的化學物質，例如雙酚、鄰苯二甲酸鹽、全氟/多氟烷基物質（PFAS）和重金屬等。專家稱，這些納米塑膠的化學物能進入人體的肝、腎和大腦，甚至穿過胎盤進入胎兒體內。

自來水塑膠含量較低 待檢測

研究人員迄今尚未清楚塑膠微粒對人類健康的危害有多大，世界衛生組織（WHO）2019年發表評估報告指出，目前沒足夠證據顯示微塑膠與人類健康有關，但認為有迫切需要進一步研究。該研究小組下一步希望檢測自來水，因自來水也含有微塑膠，但迄今所知含量低許多。

（華盛頓郵報/法新社/CNN）