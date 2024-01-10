以舉證指伊朗助哈馬斯製導彈

以軍表示，士兵在突襲加沙市附近的代賴季（Daraj）和圖法（Tuffah）社區時，發現了哈馬斯開發制導導彈計劃的地下兵工廠，並找到證據「證明哈馬斯在伊朗指導下學習如何操作和製造精密零件和戰略武器」。以軍又公開聲稱是哈馬斯研發的火箭引擎及巡航導彈彈頭圖片。

以色列一直指控伊朗試圖出口精準導彈技術給黎巴嫩真主黨，但甚少提及供應哈馬斯。

美國之音上周五（5日）報道，哈馬斯疑使用朝鮮武器，並刊登印有韓文的火箭零件圖片。

此外，真主黨和哈馬斯高層周一分別在黎巴嫩和敘利亞遭以軍擊殺，令人擔心中東戰火有蔓延之勢。以軍周一轟炸黎巴嫩南部，殺死真主黨高級指揮官塔維勒（Wissam Tawil），真主黨指控以色列「暗殺」。塔維勒是以哈戰爭爆發以來，被以色列擊殺的真主黨最高級別軍事成員。以軍同日又表示，在敘利亞大馬士革西南約40公里的拜特堅（Beit Jinn）擊殺了哈馬斯「核心人物」哈卡沙（Hassan Hakashah），稱他是近幾星期哈馬斯從敘利亞地區向以色列發動火箭攻擊的核心人物。

真主黨突襲以北司令部

真主黨副領袖卡西姆（Naim Qassem）昨發表電視講話，表示真主黨不想使戰事超出黎巴嫩境內，「但假如以色列擴大戰事，會無可避免地以震懾以色列所需的最大程度來回應」。

真主黨周二（9日）用「多架配備炸藥無人機」突襲距黎巴嫩南部邊境約14公里的以色列北方司令部，這是真主黨在逾3個月以哈戰爭間，首次攻擊該設於以色列北部采法特（Safed）的軍事基地。這也是他們繼上周六襲擊莫蘭山空軍基地造成重大損毁，在4日間攻擊的另一重要以軍基地。真主黨稱周二的襲擊，為報復以軍上周二（2日）用無人機轟炸哈馬斯位於黎巴嫩貝魯特的辦公室炸死哈馬斯政治局副主席阿魯里，以及周一（8日）在黎巴嫩近以色列邊境空襲炸死塔維勒。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）