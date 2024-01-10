美兩航空公司 部分MAX 9部件鬆脫

阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機上周五（5日）發生半空「甩門」事故，機上一道嵌入式艙門飛脫導致機艙氣壓急降。聯合航空周一發聲明稱，工作人員上周六開始檢查旗下同款客機，將客機事發同一位置的座位和艙壁拆走，並發現一些與嵌入式艙門安裝相關的問題，包括部分螺栓（bolt）鬆脫，需要再上緊，強調會在復飛前處理好。此外，阿拉斯加航空亦表示，發現旗下部分同款客機出現「肉眼可見的硬件鬆脫」問題，將按照美國聯邦航空管理局（FAA）規定處理。

「甩門」客機螺栓未尋獲

參與調查的國家運輸安全委員會（NTSB）表示，至日前仍未尋獲4個理應用作固定嵌入式艙門避免出現向外垂直移動的螺栓，甚至不知道它們本來是否存在。除了4棵螺栓，這道艙門與門框之間會再有12個鎖扣（stop fitting）固定。

FAA已下令171架同款客機停飛檢查，表明在航空公司完成檢查機身左右兩邊同類嵌入式艙門組件前不會容許復飛。波音公司周一表示，已向航空公司和維修公司提供如何檢查737 MAX 9型客機的指南。

據統計，波音公司在全球已交付218架737 MAX 9型客機，其中多數在美國阿拉斯加航空公司和美國聯合航空公司服役，當中聯合航空共有79架MAX 9客機，所佔數目最多，阿拉斯加航空則有65架。

波音公司受不利消息影響，周一股價開市時急跌9%，收市仍跌超過8%。公司周二召開員工大會討論今次危機。

（路透社/BBC/法新社/紐約時報）