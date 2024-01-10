業者年邁難轉行 批新法損生存權

狗農場主人李景式（音譯）說：「如果我要結業，以我目前的財政狀况來說，真的不曉得可以幹什麼。」

養狗場、屠房、食肆等食狗相關行業人士表示，韓國已經愈來愈少人食狗肉，他們希望政府讓食狗自然地於未來15至20年內消失。儘管政府擬協助他們轉型，但從業者大多已年過60，甚至逾70歲快將退休，不易改行。

食肆、農場各逾千 百萬人從業

大韓育犬協會昨（9日）發聲明質疑新法「違憲」，「單方面禁止絕對不能接受」。該會指摘政府和立法部門濫用權力，剝奪了100萬名飼養畜產犬的農民與從業員的職業選擇自由和財產權，兼且扼殺了消費者選擇吃什麼肉的基本權利。聲明表示業者得到政府批准合法領牌畜養食用狗，批評新法損害他們的生存權，卻無憲法保障的適當賠償對策或指引，等同叫從業員們「坐在寒冬街頭等死」。該協會表示將動用一切手段維護生存與權利，包括憲法請願、發動交還狗運動。

按韓國國會資料統計，迄2023年11月全國約有1600間狗肉食肆、1150間狗農場、34間屠狗場和219個販賣商戶。

九成韓國人不吃狗

動物福祉問題研究所Aware的民調顯示，2023年有93.4%受訪者沒有食狗肉意欲，多於2022年同一民調同一回答的88.6%。此外，94.5%受訪者表示過去一年沒有吃過狗肉。不食狗肉的理由方面，逾五成因為抗拒感，18.4%表示因為飼養宰殺手段殘忍。

尼爾森民意調查（Nielsen poll）機構去年9月的報告顯示86%受訪韓國人不吃狗肉，57%受訪者贊成禁食。

（綜合報道）