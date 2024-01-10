韓通過禁食狗法案 3年過渡 業者揚言放200萬犬抗議 盼增補償延寬限期

韓國國會昨天210名議員出席審議《關於禁止以食用為目的飼養、宰殺和流通犬隻的特別法》，以208票贊成、兩票棄權，通過該法案，預計在半年後正式頒布。

殺狗可囚3年 飼養、販賣囚兩年

新法列明，以食用為目的宰殺狗，最高可被判監3年或罰款3000萬韓圜；繁殖、飼養狗作食用，以及分銷及販賣狗肉，最高可被判監兩年或罰款2000萬韓圜（約11.8萬港元）。罰則將於法例頒布起計的3年寬限期後正式生效。

狗農場、屠狗場的主人，以及相關分銷及食肆的商人，須於公布新法起計的3個月內，向所在地有關部門遞交在這3年內逐步結業或業務轉型計劃，以便獲取政府援助和補償。政府亦會支持從業員轉行，例如提供其他職業培訓。

漢城奧運前頒禁令 閉幕後復萌

朝鮮半島食狗美其名「補身湯」，尤其慣於夏季三伏天進食，風俗可追溯至朝鮮半島三國時代（公元427至660年）以前。惟1973年修訂《畜產法》正式把狗肉納入「家畜」，韓國才開始合法食用，即所謂「文明食狗肉」。

過去半世紀，社會對該否食狗一直有爭議。首爾市（當年稱漢城）為了舉辦1988年奧運會平息國際非議，1984年頒過《禁狗肉令》改善形象，但閉幕後故態復萌。

隨着觀念改變，韓國社會反對食狗肉者日增。文在寅政府末期設委員會討論食狗問題，尹錫悅政府2022年5月上台後延續政策，第一夫人金建希更是積極兼有力的推手，此法因而又喚「金建希法」。今次倡議禁食狗肉獲政府、執政國民力量黨推動，並有共同民主黨等在野黨支持，早已預示落實可能。

跨黨支持 民調：八成撐立法

各動物保護團體昨在國會外召開記者會，表示對此法期待已久。動物福祉問題研究所Aware周一發表民調指出，82.3%受訪者贊成「禁食狗法」。

不過如何支援業者結業和轉行，仍待農林畜產食品部擬定計劃。官方亦未釐定補償、援助金額。據農林畜產食品部統計，2022年2月全韓約有1100餘個狗農場共52萬隻食用犬，總值約1萬億韓圜（約59億港元）。育犬協會稱，連同細小農場共有5000餘個農場，總共飼有約200萬隻食用狗。

育犬協會人士表示，緩衝的3年內要處理所養食肉犬，但販賣環境不良，肯定賣不到正常價格。該協會主張按每隻狗最少200萬韓圜（約1.2萬港元）計發放補償，以及將寬限期延長至最少10年。

育犬協會委員長曾表明不能接受禁食狗法，揚言要在龍山、漢南大橋、農林部長官邸前，以及動議提案的國會議員辦事處外，釋放200萬隻狗。

（綜合報道）