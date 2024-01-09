事故阻礙MAX新機審批 挫波音轉虧為盈大計

彭博社昨報道，專家分析指出波音今年將交付約580架737系列客機，遠超該公司去年375至400架的目標，勢錄得波音總裁卡爾霍恩（David Calhoun）2020年1月上台後首次年度利潤，但阿拉斯加航空MAX 9事故為此淋下一盆冷水，亦可能影響拖延多年的737 MAX 7和MAX 10的審批結果。波音最近就MAX 7的認證向美國聯邦航空管理局（FAA）申請安全豁免，有專家稱如發現甩門事故原因源自波音，或影響FAA決定。路透社稱，卡爾霍恩寄望MAX 7和MAX 10即將獲批，扭轉新冠疫情以來航空公司取消大量MAX客機訂單，轉購對手法國空中巴士A321neo機型的劣勢。

FAA上周六要求全球171架波音737 MAX 9停飛，接受4至8個小時結構紕漏檢查。然而路透社報道，FAA與波音至周日仍未就檢查的細節達成共識，波音在取得當局檢查文件前，無法指示航空公司展開檢查，料影響737 MAX 9的復飛進度。

（彭博社/路透社/法新社）