明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

波音機尋回甩門缺語音紀錄 駕駛艙新錄音覆蓋 恐影響調查

【明報專訊】美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機上周五（5日）發生半空「甩門」事故後，美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍門迪周日表示，客機甩門後出現「激烈減壓」（explosive decompression），連駕駛艙門也被猛烈吸力扯開，副機師失去耳機，難以與地面溝通，空中服務員嘗試3次才能把駕駛艙門關上。脫落的「嵌入式艙門」經過兩日終被尋回，惟駕駛艙語音記錄儀有關急降的數據已被新錄音覆蓋，或影響調查。

失壓扯開駕駛艙 機師耳機飛脫

霍門迪（Jennifer Homendy）周日在記者會上詳細講述事發時機上混亂情况。她表示，事發時機組人員聽到一聲巨響，隨後機艙迅速失壓，駕駛艙門猛烈打開，副機師的耳機丟失，機長的耳機也出現問題，他們只能用揚聲器通訊。機師在這情况下使用的緊急檢查清單（checklist）也彈飛，機師們要翻出另一本參考手冊，一名空服員嘗試了3次才能關上駕駛艙門。霍門迪稱，若客機當時處於3.5萬呎一般巡航高度，乘客和機組人員都解下安全帶，情况可能會嚴重得多。

霍門迪又描述了客機內部損毁情况，稱其中兩個沒有人坐的座位，因受猛烈撞擊而邊框扭曲；其中一行有兩個座位的頭枕不見了，還有一個座位失去椅背，全機共有12排座位受損。

調查人員正了解嵌入式艙門在脫落前如何被固定，也想知道更多涉事客機在12月7日、上周三和上周四飛行途中自動加壓故障燈曾亮起情况。出現亮燈警告後，阿拉斯加航空禁止該機再作長途海上飛行，以便有問題時迅速降落。

霍門迪表示，飛脫的嵌入式艙門已在波特蘭一間住宅的後院尋回，將拿去分析。波音機用嵌入式艙門擋住不使用的緊急出口。飛行數據記錄儀及駕駛艙語音記錄儀周日已被送往NTSB的實驗室讀取數據，但駕駛艙語音記錄儀沒有事發時的數據，因該儀器按照聯邦政府的最低要求，只有兩小時錄音時間，而急降時的錄音已被新錄音覆蓋。霍門迪稱，NTSB一直推動要求將駕駛艙語音記錄儀的錄音延長至25小時。不過，霍門迪稱根據初步調查，沒有證據顯示波音737 MAX 9存在整體設計問題。

網友拾獲乘客iPhone 功能完好

華盛頓州溫哥華的網友Seanathan Bates昨在X貼文，稱拾獲一部相信是出事客機跌落的iPhone，功能完好。

（NBC/路透社/衛報）

上 / 下一篇新聞