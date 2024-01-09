波音機尋回甩門缺語音紀錄 駕駛艙新錄音覆蓋 恐影響調查

失壓扯開駕駛艙 機師耳機飛脫

霍門迪（Jennifer Homendy）周日在記者會上詳細講述事發時機上混亂情况。她表示，事發時機組人員聽到一聲巨響，隨後機艙迅速失壓，駕駛艙門猛烈打開，副機師的耳機丟失，機長的耳機也出現問題，他們只能用揚聲器通訊。機師在這情况下使用的緊急檢查清單（checklist）也彈飛，機師們要翻出另一本參考手冊，一名空服員嘗試了3次才能關上駕駛艙門。霍門迪稱，若客機當時處於3.5萬呎一般巡航高度，乘客和機組人員都解下安全帶，情况可能會嚴重得多。

霍門迪又描述了客機內部損毁情况，稱其中兩個沒有人坐的座位，因受猛烈撞擊而邊框扭曲；其中一行有兩個座位的頭枕不見了，還有一個座位失去椅背，全機共有12排座位受損。

調查人員正了解嵌入式艙門在脫落前如何被固定，也想知道更多涉事客機在12月7日、上周三和上周四飛行途中自動加壓故障燈曾亮起情况。出現亮燈警告後，阿拉斯加航空禁止該機再作長途海上飛行，以便有問題時迅速降落。

霍門迪表示，飛脫的嵌入式艙門已在波特蘭一間住宅的後院尋回，將拿去分析。波音機用嵌入式艙門擋住不使用的緊急出口。飛行數據記錄儀及駕駛艙語音記錄儀周日已被送往NTSB的實驗室讀取數據，但駕駛艙語音記錄儀沒有事發時的數據，因該儀器按照聯邦政府的最低要求，只有兩小時錄音時間，而急降時的錄音已被新錄音覆蓋。霍門迪稱，NTSB一直推動要求將駕駛艙語音記錄儀的錄音延長至25小時。不過，霍門迪稱根據初步調查，沒有證據顯示波音737 MAX 9存在整體設計問題。

網友拾獲乘客iPhone 功能完好

華盛頓州溫哥華的網友Seanathan Bates昨在X貼文，稱拾獲一部相信是出事客機跌落的iPhone，功能完好。

（NBC/路透社/衛報）