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太陽能板受阻 美私企首戰登月遇阻滯

【明報專訊】美國私人太空公司打造的月球登陸器周一（8日）升空，若一切順利，將於下月實現美國自1972年以來再次踏足月球，也是首次有私企登月器在月球着陸，為日後太空人重返月球鋪路。惟Astrobotic昨天於發射後表示太空船出現異常，導致無法將太陽能板面向太陽，如果無法為電池充電，任務將無法繼續。該公司稱工程師正研究有關問題，取得更多資料後將交代最新狀况。

太空機械人公司Astrobotic製造的「遊隼」號（Peregrine）登月器，搭乘由洛歇馬丁和波音聯營的「聯合發射聯盟」（ULA）研發的全新「火神半人馬座」火箭，於周一凌晨2時18分在佛羅里達州卡納維拉爾角成功發射，若一切按計劃實行，「遊隼」號於2月23日在月球中緯度地區的「黏稠灣」（Sinus Viscositatis）着陸，是自1972年阿波羅17號登月任務結束後美國着陸器首次登陸月球表面。「遊隼」號上有一套科學儀器，將探測月球表面成分和輻射，為美國太空人重返月球鋪路。

這是美國太空總署（NASA）的「月球商業運載服務」（CLPS）計劃與Astrobotic合作的登月任務，NASA負責探索的助理副署長卡恩斯說：「我們認為這將允許更具成本效益、更快速完成月球表面之旅，為『阿提米絲』作準備。」阿提米絲是由NASA領導的重返月球計劃。

（法新社/路透社/BBC）

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