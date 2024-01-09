明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

美防長秘入ICU 副手署任不知住院

【明報專訊】美國國防部長奧斯汀上周一入院，但高級國安官員以至總統拜登3天後才獲悉事件。美國有線新聞網絡（CNN）周日（7日）引述兩名國防部官員報道，上周二起一度暫代奧斯汀部分職務的副防長希克斯亦被蒙在鼓裏，事件勢加劇政府內部質疑為何奧斯汀要對國安官員及白宮隱瞞入院。

國防部發言人賴德周日首度交代防長入住深切治療部的細節。他表示，奧斯汀（Lloyd Austin）上月22日休假期間接受「預約醫療程序」（elective medical procedure；即預先安排的外科治療），翌日回家，但元旦晚間感到劇痛，由救護車送往沃爾特里德國家軍事醫療中心。基於醫療需要，奧斯汀被安排到深切治療病房以確保立即得到治療，後來由於醫院空間及私隱考慮，繼續留在深切治療病房。

賴德稱，奧斯汀入院翌日將部分職權轉移給副防長希克斯（Kathleen Hicks），後者過去一周為國防部作出一些日常行動及管理決策。國防部官員表示，希克斯當時在波多黎各度假，1月2日起暫代奧斯汀部分工作，直至1月4日才得知對方留院，希克斯及後開始制訂上周五返回華盛頓的緊急計劃，但奧斯汀預計當日重返崗位。賴德稱防長在沒提供具體原因情况下轉移部分職權並不罕見。

未獲及時知會的不止希克斯一人。美軍參謀長聯席會議主席布朗上周二（2日）獲告知防長入院一事，但他不屬指揮系統一員，而在指揮系統內的軍種部長則到上周五（5日）才獲知會情况。周日訪問卡塔爾的國務卿布林肯在記者會表示，之前不知道奧斯汀住院，但在元旦之前的周末曾與他通電話。

奧斯汀不擬就事件請辭

CNN引述有國防部官員質疑，防長身邊有很多人協助，但無人更早通知白宮，有官員稱對於無人就事件使用「隱瞞」一詞感驚訝；賴德稱奧斯汀沒計劃就事件請辭。

（CNN/ABC）

上 / 下一篇新聞