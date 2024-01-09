美防長秘入ICU 副手署任不知住院

國防部發言人賴德周日首度交代防長入住深切治療部的細節。他表示，奧斯汀（Lloyd Austin）上月22日休假期間接受「預約醫療程序」（elective medical procedure；即預先安排的外科治療），翌日回家，但元旦晚間感到劇痛，由救護車送往沃爾特里德國家軍事醫療中心。基於醫療需要，奧斯汀被安排到深切治療病房以確保立即得到治療，後來由於醫院空間及私隱考慮，繼續留在深切治療病房。

賴德稱，奧斯汀入院翌日將部分職權轉移給副防長希克斯（Kathleen Hicks），後者過去一周為國防部作出一些日常行動及管理決策。國防部官員表示，希克斯當時在波多黎各度假，1月2日起暫代奧斯汀部分工作，直至1月4日才得知對方留院，希克斯及後開始制訂上周五返回華盛頓的緊急計劃，但奧斯汀預計當日重返崗位。賴德稱防長在沒提供具體原因情况下轉移部分職權並不罕見。

未獲及時知會的不止希克斯一人。美軍參謀長聯席會議主席布朗上周二（2日）獲告知防長入院一事，但他不屬指揮系統一員，而在指揮系統內的軍種部長則到上周五（5日）才獲知會情况。周日訪問卡塔爾的國務卿布林肯在記者會表示，之前不知道奧斯汀住院，但在元旦之前的周末曾與他通電話。

奧斯汀不擬就事件請辭

CNN引述有國防部官員質疑，防長身邊有很多人協助，但無人更早通知白宮，有官員稱對於無人就事件使用「隱瞞」一詞感驚訝；賴德稱奧斯汀沒計劃就事件請辭。

（CNN/ABC）