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被指領軍滲透以北 真主黨指揮官被殺

【明報專訊】去年10月7日開始的以哈戰爭踏入第四個月，戰事向外擴大風險愈益受關注。黎巴嫩真主黨指揮官塔維勒（Wissam Hassan Tawil）周一在該國南部距以色列邊境約9英里處，乘車途中被以軍空襲擊斃。黎巴嫩安全官員透露，塔維勒負責部署該國南部的真主黨行動，是「拉德萬」（Radwan）部隊指揮官。以色列稱「拉德萬」負責滲透入以國北部。以軍周日表示，在旨在殲滅「拉德萬」的攻擊中殺了最少7名真主黨成員，又稱決心繼續向真主黨施壓。

以防長：毋懼火併真主黨 複製加沙戰爭

另外，以色列國防部長加倫特（Yoav Gallant）周日表示以方不怕「複製」加沙戰爭跟黎巴嫩武裝組織真主黨開戰。加倫特接受《華爾街日報》訪問，表示與真主黨交戰並非以色列首務，可是若因真主黨攻擊而流離失所的8萬以色列人無法安然回家，真主黨「會看到加沙正在發生的事。他們知道我們能夠複製貼上到貝魯特」。

貝魯特機場遭網攻 叫真主黨收手

自以哈戰爭爆發，伊朗「代理人」真主黨為聲援加沙哈馬斯和巴勒斯坦人，其間常從盤踞的黎巴嫩南部向以色列北部開火，上周六又攻擊莫蘭山（Mount Meron）以軍一個基地，報復以軍擊殺在貝魯特的哈馬斯政治局副主席阿魯里。

黎巴嫩傳媒周日報道，貝魯特國際機場的航班資訊顯示屏躍現反真主黨信息。那信息呼籲真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）切勿拖累該國捲入戰爭，以及顯示黎巴嫩強硬派基督教團體「上帝之兵」（Soldiers of God）的標誌。「上帝之兵」沒有回應傳媒查詢，但發表視像聲明指上述網絡攻擊是「魔鬼傑作」。

南非告以種族滅絕 ICJ周四聆訊

美國國務卿布林肯為調解加沙戰爭和地區緊張，正展開3個月內第四次中東之行。以色列國防軍發言人哈加里上周六（6日）表示，以方需要用3個月來清理加沙，戰爭「將持續整個2024年」。隸屬聯合國的國際法院（ICJ）定於本周四、周五，就南非指控以色列在加沙戰爭中種族滅絕巴勒斯坦人，尋求緊急中止軍事行動一案，舉行公開聆訊。

（衛報/路透社/法新社/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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