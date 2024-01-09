以軍空襲殺記者 美卿稱悲劇 半島電視台主管5親人先後喪命 促ICC究責

【明報專訊】卡塔爾半島電視台周日（7日）再有兩名巴勒斯坦記者因採訪以色列與哈馬斯戰爭而遭以軍炸死殉職，其中一人為該台加沙主管達赫杜赫之子哈姆扎。半島電視台斥這是以軍針對記者的殺人事件，促請國際刑事法院（ICC）等追究責任，國際組織「保護記者委員會」（CPJ）也敦促獨立調查。以軍回應稱當時車內有「恐怖分子操作無人機對以軍構成風險」因而空襲。出訪中東斡旋的美國國務卿布林肯形容事件是「難以想像的悲劇」。以哈戰爭周日踏入第四個月，約旦國王與卡塔爾元首會晤布林肯時皆要求美國施壓以色列即時停火。
同為記者 半島加沙主管之子殉職
27歲任職自由記者的哈姆扎（Hamza Al-Dahdouh）、30多歲的視頻記者蘇拉亞（Mustafa Thuraya）周日早上在加沙南部拉法結束採訪，乘車回程途中遭以軍空襲炸死。同行的自由記者拉杰卜（Hazem Rajab）受重傷。目擊者向法新社稱，兩枚火箭射向該輛汽車，其一落在車前，另一擊中坐在駕駛座旁的哈姆扎。哈姆扎是53歲半島電視台加沙主管達赫杜赫（Wael Dahdouh）的長子。他與蘇拉亞為半島電視台工作，後者還有與法新社合作。
半島電視台周日強烈譴責以軍針對巴勒斯坦記者車輛，違反新聞自由原則，促請國際刑事法院、維權組織和聯合國介入，追究以色列的責任及使之「結束以記者為目標和殺害」。
以軍回應：恐怖分子操作無人機
以軍深夜回應聲稱，該車內有「恐怖分子操作無人機對以軍構成風險」，出擊空襲時「另有兩名疑犯」同車。不過半島電視台指出，拉杰卜的網頁顯示他用無人機是為拍攝。
以色列與哈馬斯開戰3個多月內，命喪以軍空襲的達赫杜赫家人連同哈姆扎累計增至5個，包括達赫杜赫的妻子、15歲兒子、7歲女兒和1歲半的孫兒，還未計其他親屬傷亡。上月15日，達赫杜赫採訪一間庇護難民的學校時遇空襲，其同事身亡，他上臂受傷，但堅拒停止報道。他周日喪子痛哭過後返回報道崗位，從加沙南部汗尤尼斯直播報道戰事最新發展。埃及記者聯合會周日宣布頒發2024年新聞自由獎予達赫杜赫，表揚他承受喪親之痛依然在加沙鍥而不捨繼續採訪的勇氣。
在長子喪禮上，達赫杜赫表示喪親之苦一次比一次痛苦難捱，他希望其子是最後犧牲的一個，惟戰事未完，加沙的記者們會繼續做好份內事。他說：「世人需要用自己雙眼而不是通過以色列的眼睛，去了解巴勒斯坦人民遭遇些什麼。」
哈馬斯加沙傳媒辦公室數據顯示，這場戰爭直至周日已導致超過110名記者喪生，在加沙被摧毁的傳媒機構約有65間，至少18名記者被捕。保護記者委員會表示，有79名傳媒工作者身亡，除了4名以色列人和3名黎巴嫩人，其餘都是巴人。
約旦卡塔爾促美施壓以方即時停火
周日身處多哈的布林肯同情達赫杜赫一再喪親的遭遇，稱那是「難以想像的慘劇」。這是布林肯3個月內第四次到訪中東，他周日訪問約旦、卡塔爾、阿聯酋，周一到沙特阿拉伯。他表示以哈衝突很容易轉移，造成更大的不安全感和更多苦難。卡塔爾元首塔米姆敦促布林肯必須盡快促成加沙停火，並向加沙所有區域提供人道援助，讓局勢降溫，確保地區穩定安全。
（半島電視台/法新社/路透社/以色列時報）
（以色列-哈馬斯戰爭）
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