以軍空襲殺記者 美卿稱悲劇 半島電視台主管5親人先後喪命 促ICC究責

同為記者 半島加沙主管之子殉職

27歲任職自由記者的哈姆扎（Hamza Al-Dahdouh）、30多歲的視頻記者蘇拉亞（Mustafa Thuraya）周日早上在加沙南部拉法結束採訪，乘車回程途中遭以軍空襲炸死。同行的自由記者拉杰卜（Hazem Rajab）受重傷。目擊者向法新社稱，兩枚火箭射向該輛汽車，其一落在車前，另一擊中坐在駕駛座旁的哈姆扎。哈姆扎是53歲半島電視台加沙主管達赫杜赫（Wael Dahdouh）的長子。他與蘇拉亞為半島電視台工作，後者還有與法新社合作。

半島電視台周日強烈譴責以軍針對巴勒斯坦記者車輛，違反新聞自由原則，促請國際刑事法院、維權組織和聯合國介入，追究以色列的責任及使之「結束以記者為目標和殺害」。

以軍回應：恐怖分子操作無人機

以軍深夜回應聲稱，該車內有「恐怖分子操作無人機對以軍構成風險」，出擊空襲時「另有兩名疑犯」同車。不過半島電視台指出，拉杰卜的網頁顯示他用無人機是為拍攝。

以色列與哈馬斯開戰3個多月內，命喪以軍空襲的達赫杜赫家人連同哈姆扎累計增至5個，包括達赫杜赫的妻子、15歲兒子、7歲女兒和1歲半的孫兒，還未計其他親屬傷亡。上月15日，達赫杜赫採訪一間庇護難民的學校時遇空襲，其同事身亡，他上臂受傷，但堅拒停止報道。他周日喪子痛哭過後返回報道崗位，從加沙南部汗尤尼斯直播報道戰事最新發展。埃及記者聯合會周日宣布頒發2024年新聞自由獎予達赫杜赫，表揚他承受喪親之痛依然在加沙鍥而不捨繼續採訪的勇氣。

在長子喪禮上，達赫杜赫表示喪親之苦一次比一次痛苦難捱，他希望其子是最後犧牲的一個，惟戰事未完，加沙的記者們會繼續做好份內事。他說：「世人需要用自己雙眼而不是通過以色列的眼睛，去了解巴勒斯坦人民遭遇些什麼。」

哈馬斯加沙傳媒辦公室數據顯示，這場戰爭直至周日已導致超過110名記者喪生，在加沙被摧毁的傳媒機構約有65間，至少18名記者被捕。保護記者委員會表示，有79名傳媒工作者身亡，除了4名以色列人和3名黎巴嫩人，其餘都是巴人。

約旦卡塔爾促美施壓以方即時停火

周日身處多哈的布林肯同情達赫杜赫一再喪親的遭遇，稱那是「難以想像的慘劇」。這是布林肯3個月內第四次到訪中東，他周日訪問約旦、卡塔爾、阿聯酋，周一到沙特阿拉伯。他表示以哈衝突很容易轉移，造成更大的不安全感和更多苦難。卡塔爾元首塔米姆敦促布林肯必須盡快促成加沙停火，並向加沙所有區域提供人道援助，讓局勢降溫，確保地區穩定安全。

（半島電視台/法新社/路透社/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）