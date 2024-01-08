安倍派議員陷「回扣門」被捕 近百人涉政治資金醜聞 恐衝擊岸田政府

曾任副大臣 池田佳隆被踢出黨

池田佳隆涉嫌在2018至2022年間收取逾4826萬日圓回扣，且未記入名下政治團體「池田黎明會」的政治資金收支報告，在收入一欄作「虛假記載」，東京地方檢察廳（簡稱東京地檢）特搜部認為池田跟其政策秘書柿沼和宏合謀犯案，同時拘捕柿沼。共同社報道，「清和政策研究所」（安倍派）國會議員未有公開的不當資金可能達近6億日圓（約3200萬港元），當中以池田所涉金額較高。東京地檢稱，認為池田兩人可能隱藏或毁滅罪證，因此拘捕他們。

《政治資金規正法》規定政治團體的會計負責人有義務提出收支報告。不記載資金出入罪最高可判監5年或罰款100萬日圓（約5.4萬港元），議員如知情將被視為合謀。

現年57歲的池田2012年首次當選眾議員，曾任岸田政府文部科學副大臣。自民黨幹事長茂木敏充對開除池田黨籍表示「極度遺憾」，安倍派亦公開致歉。兼任自民黨總裁的首相岸田稱慎重接受事實，指自民黨必須抱持強烈危機感，努力回復民眾對政治的信任。眾院最大反對派立憲民主黨代表泉健太批評，有現職國會議員被捕是「嚴重事件」。

二階派高層自願接受問話

共同社另引述消息報道，自民黨涉「回扣門」另一派閥「志帥會」（二階派）的會長二階俊博等高層，前天自願接受東京地檢特搜部問話。報道指二階派2018至2022年間未在派系帳簿中記為收入的政治籌款宴會所得或高達億計日圓，與安倍派完全未有記帳不同，二階派把相關款項發還予旗下議員後，把帳目記為支出，議員方則記為收入。

《北海道新聞》日前報道，「回扣門」正令岸田面臨解散眾院提前大選的壓力。有自民黨人稱鑑於短期內大選將對該黨不利，岸田正爭取全面清查黨內不當行為後，方決定會否內閣總辭。

（共同社/時事通信社/北海道新聞）