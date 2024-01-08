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稱毀加沙北軍事網 以軍作戰重點南下

【明報專訊】以色列—哈馬斯戰爭周日（7日）踏入第四個月，以軍上周六（6日）稱已「全面瓦解」哈馬斯位於加沙北部的軍事網絡，將會把作戰重點轉移至中部和南部。美歐為緩和中東緊張局勢而展開新一輪外交努力：美國國務卿布林肯上周五（5日）展開為期一周的中東之旅，上周六（6日）先後與土耳其和希臘領袖會面，尋求美國和各持份國家致力確保中東衝突不會蔓延。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利上周六到訪黎巴嫩，與真主黨代表會面。

博雷利晤真主黨 布林肯晤約旦國王

以軍發言人哈加里上周六稱，加沙北部仍有戰鬥和零散火箭炮襲擊，但哈馬斯於當地基建已被癱瘓，無法發動大型攻擊。

布林肯前晚轉抵約旦前在希臘說，美方希望盡力確保中東局勢不會升級，避免「無止境暴力循環」。他昨日分別與約旦國王阿卜杜拉二世及外相薩法迪會面。阿卜杜拉二世指美方須扮演重要角色，施壓以色列即時停火。布林肯會後轉到卡塔爾及阿聯酋。

親伊朗的真主黨6日表示發射62枚火箭彈攻擊以色列一個重要觀察哨，稱是對哈馬斯高層阿魯里2日遭以軍無人機擊殺的「初步回應」。博雷利6日到訪貝魯特，與真主黨國會小組領袖拉德會面。博雷利強調須避免中東地區局勢升級，並須避免黎巴嫩捲入其中。法國外長科隆納同日跟伊朗外長阿卜杜拉希揚通電話，敦促伊朗和該國相關組織立即停止會觸發以哈戰爭擴大的「破壞穩定行為」，指出「無人可從局勢升級中獲勝」。

（法新社/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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