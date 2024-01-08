美防長住ICU 4天沒交代 拜登不知情

奧斯汀已復職 認做法可改善

國防部上周五表示，70歲的奧斯汀1日因為「非急需醫療程序」的併發症而進入沃爾特里德國家軍事醫療中心。奧斯汀前晚發表書面聲明，表示正在康復：「我承認我本可以做得更好，以確保公眾得到適當通知。但有一點很重要：這是我的醫療程序。我就有關消息披露的決定承擔全責。」

全國廣播公司（NBC）指奧斯汀曾在深切治療部留醫4天。政治新聞網站Politico引述兩名官員稱，國安顧問蘇利文及其他白宮高級官員直至上周四在國防部通知下才得悉奧斯汀入院，蘇利文隨後知會拜登。白宮官員稱拜登上周六晚與奧斯汀通電話，指拜登對防長「完全信任及有信心」。

Politico報道，國家安全委員會（NSC）官員對國防部過這麼長時間才讓他們得知奧斯汀的情况感到驚訝。有國會助理對上周五始獲知會事件亦感不滿，指國會在國防部發表公開聲明前15分鐘才知情。參議院軍事委員會首席共和黨籍成員威克指出，五角大樓未有依法即時通知國會這類事件。

國防部延誤公開防長住院，引發對奧斯汀通知國會和公眾其健康狀况的責任問題。防長是總統與軍人之間指揮鏈的關鍵一環，必須隨時準備好應對任何國安危機。防長亦是第六順位的總統接任人。前防長哈格爾（Chuck Hagel）指國防部要讓NSC知道奧斯汀的情况及行蹤，總統亦須隨時知道其內閣成員在哪裏。

（華爾街日報/Politico）