「我們以為要死了」 乘客向至親發遺言

女乘客Sreysoar Un與12歲兒坐在27C、27D，甚近26A號座位旁的「甩門」洞口。她憶述，事發時其子的手機、泰迪熊被捲出破洞，恤衫也被扯爛，嚇得她尖叫。她說：「我們以為要死了。」

33歲建築師乘客霍克（Nicholas Hoch）憶述出事時機艙燈光閃爍，有一股氣流湧入吹走了他的帽子，也扯走了一些乘客的耳塞。他很快戴上從天花板掉下的氧氣罩，有幾次感覺呼吸困難，要大力吸氣。他擔心自己會死，於是向母親、女友發道別短訊。斯蒂芬妮金（Stephanie King）恐怕命不久矣，也用手機錄下告別短片和草擬給親人的遺言。

飛機有缺口，風聲太大，聽不到大部分機員宣布的內容，不少乘客指出縱然有人驚惶失措或哭喊，但大部分乘客相當冷靜，而且其實看不見破洞。一些乘客站起來想探看發生了什麼事，被機組人員喝令坐在座位上並繫上安全帶。

72歲律師史密斯（Evan Smith）表示當時聽到一聲巨響，不過飛機出事後飛得「很穩，沒震，沒奇怪的飛行動作」。

（彭博社/CNN/華爾街日報）