明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

「我們以為要死了」 乘客向至親發遺言

【明報專訊】阿拉斯加航空第1282號班機上周五載着171名乘客和6名機員起飛後不久，中後部機身突然隨爆炸似的巨響破了一個大洞，氣流狂竄，手機、鞋子、泰迪熊、襯衫一一被扯出窗外去，空氣變得稀薄，有些乘客呼吸困難，有人驚懼會死於空難而向親友發出道別短訊。

女乘客Sreysoar Un與12歲兒坐在27C、27D，甚近26A號座位旁的「甩門」洞口。她憶述，事發時其子的手機、泰迪熊被捲出破洞，恤衫也被扯爛，嚇得她尖叫。她說：「我們以為要死了。」

33歲建築師乘客霍克（Nicholas Hoch）憶述出事時機艙燈光閃爍，有一股氣流湧入吹走了他的帽子，也扯走了一些乘客的耳塞。他很快戴上從天花板掉下的氧氣罩，有幾次感覺呼吸困難，要大力吸氣。他擔心自己會死，於是向母親、女友發道別短訊。斯蒂芬妮金（Stephanie King）恐怕命不久矣，也用手機錄下告別短片和草擬給親人的遺言。

飛機有缺口，風聲太大，聽不到大部分機員宣布的內容，不少乘客指出縱然有人驚惶失措或哭喊，但大部分乘客相當冷靜，而且其實看不見破洞。一些乘客站起來想探看發生了什麼事，被機組人員喝令坐在座位上並繫上安全帶。

72歲律師史密斯（Evan Smith）表示當時聽到一聲巨響，不過飛機出事後飛得「很穩，沒震，沒奇怪的飛行動作」。

（彭博社/CNN/華爾街日報）

上 / 下一篇新聞