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波音MAX 9甩門 疑改裝紕漏肇禍 美FAA促全球171同款機停飛檢查

【明報專訊】阿拉斯加航空一架屬美國波音737 MAX 9型號的新客機上周五（5日）發生半空「甩門」事故，險釀嚴重傷亡，事涉其左機翼後方一道本應封死的預留艙門。有航空專家質疑波音的生產有瑕疵、品質控制不嚴，導致「甩門」。美國聯邦航空管理局（FAA）上周六（6日）發出緊急適航令（EAD）要求全球171架同型號而堵封了機門的飛機停飛接受結構紕漏檢查，表示不排除採取進一步行動。

美國聯邦航空管理局上周六發出緊急適航令，強制即時檢查171架已交付兼堵封了原設特別門的737 MAX 9。每架飛機的檢查需要4到8個小時。必要時需要修補結構才能復飛。歐盟航空安全局、英國航空監管機構等隨後相繼採納該指令。知情人士告訴航空業雜誌Aviation Week，FAA強制檢查條件還包括飛行往返不到4000次的該型號飛機。

出事機服役才8星期，飛行了逾130次，上周五從俄勒岡州波特蘭起飛後不久，升至約4800米高空時，座位編號26A和26B所在的左側機身牆壁爆裂出一個似是完整門形的矩形洞，造成機艙急速失壓，迫使客機用了約20分鐘折返機場緊急降落，全機177人中有少數輕傷。曾任FAA航空意外調查員的航空專家古澤蒂（Jeff Guzzetti）對彭博社說：「這有着生產瑕疵的所有特徵，這是波音品質控制不嚴的問題。」

美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍門迪（Jennifer Homendy）上周六在記者會表示，慶幸事發位置旁的兩座位皆無乘客，不然可能是一宗慘劇。NTSB已派員去波特蘭調查事故，他們將查察肇事客機的維修紀錄、機艙增壓系統、艙門組件等。她還促請大眾協助找回推測脫落在波特蘭西部郊野的那扇「嵌入式門」（plug door；利用門內外氣壓差以緊閉的門）。

特別機身設計 可按需求改裝

迄今交付的1400架波音737 MAX系列飛機，MAX 9型噴射機佔了218架。MAX 9型客機在中後方，即機翼後面位置，左右各設有一道可供堵塞的特別門。

廉航佈置的座位較多，為符合需要較多逃生出口的要求，會安裝那個門。有些客戶如阿拉斯加航空般客機座位佈置得較少，會在交付前就把那道門封死，使之隱藏在機艙側壁面板內，兼造一個標準窗。

負責製造737 MAX 9型機身、為它裝置這種嵌入式門的，是2005年從波音公司架構中分拆出來的Spirit AeroSystems。該公司發言人承認負責為阿拉斯加航空的涉事客機安裝嵌入式門。

Spirit AeroSystems屢爆生產質素問題，現仍受審查，包括737 MAX系列飛機垂直尾翼連接機身的兩個鋁製框架問題。

大灣區航空有購 稱設計迥異首重安全

現時採用MAX 9的美國民航有阿拉斯加航空和聯合航空。阿拉斯加航空自宣布旗下65架MAX 9停飛檢查，上周六致約160班機取消，佔該公司航運總數20%；有18架已完成檢查重投服務。擁有最多MAX 9的聯合航空同日取消了104班機，佔其總數4%，有33架已完成檢查。另外，土耳其航空昨表示，停飛5架MAX 9以作檢查。

大灣區航空公司昨發聲明，表示去年3月宣布向波音公司訂購15架737-9客機，於今年底開始陸續付運；據現時資料，在事件中脫離機身的部件，與公司所訂購的客機所採用的緊急逃生門設計完全不同，公司會與波音詳細了解及跟進，以飛行安全作為首要考慮。

（路透社/Aviation Week/紐約時報）

相關字詞﹕飛行安全 美國 停飛 飛行事故 波音737 Max

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