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日媒：羽田控制塔人員認忽略跑道監測警示

【明報專訊】日航客機上周二在東京羽田機場與海上保安廳飛機相撞事故，共同社前日（5日）報道，國土交通省表示，羽田機場的「佔用跑道監察系統」在事發時運作正常，即若有其他飛機進入降落飛機前往的跑道時，控制塔的屏幕會出現警示。《日經亞洲》昨引述接近調查的消息人士報道，控制塔人員已承認未有察覺海保機進入跑道，意味着他們忽略了系統警示。

《日經亞洲》報道，羽田機場每條跑道和滑行道都由一名空中交通控制員負責，另有一名控制員負責監督。機場還有一個監察跑道佔用的系統，若一架飛機在另一架準備降落的飛機同時進入跑道時，該系統會發出警告。共同社報道，若系統探測到「跑道入侵」，控制塔人員屏幕上整條跑道會閃起黃燈，飛機的標識變為紅色。

2007年日本接連發生「跑道入侵」事件後，各機場都完善了這系統，羽田機場的4條跑道在2011年3月也全部採用該系統。《日經亞洲》引述一名接近國交省的消息人士稱，事故發生時，跑道監控系統運作正常，但控制塔人員顯然沒有注意到警示燈亮起，而系統本身並不會發出聲響警告。

羽田昨起設專職監控飛機位置

國交省上周三公布的通訊紀錄顯示，控制塔人員曾指示海保機滑行到跑道附近的停機位，海保機機師覆述了有關指示，之後控制塔與海保機之間沒有任何溝通。國交省稱，控制塔人員在發出指令後毋須目視確認飛機的移動，但結果海保機駛上跑道停留了約40秒。《產經新聞》昨引述消息人士報道，海保機機師可能把控制塔人員下達的「（起飛）第一順位」指示，錯誤理解為「優先起飛」。國交省稱，在表示起降順序的管制用語中，沒有允許優先起飛的特別用語。

國交省表示，從昨日（6日）起，在羽田機場控制塔設立專職，負責全天候監控顯示飛機位置的屏幕，確保飛機沒有誤入跑道。

（日經亞洲/NHK/共同社）

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