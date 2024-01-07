特朗普初選資格案 最高法院受理 2．8開審 路透：不尋常地快速

【明報專訊】美國科羅拉多州最高法院早前引用憲法中的「叛亂者禁令」禁止前總統特朗普參加該州的共和黨初選，特朗普陣營向聯邦最高法院提出上訴，最高法院上周五（5日）受理案件，下月開審。今次裁決結果足以改變整個大選走向，倘判特朗普得直，將為他掃除參選重大障礙，否則特朗普將無法繼續參選。外界擔心此案像2000年大選共和黨候選人小布殊和民主黨戈爾有關佛羅里達州點票爭議判決，可能導致美國進一步兩極化，並損害最高法院作為獨立司法機關的威信。
外界憂美進一步兩極化 損最高院威信
科羅拉多州最高法院上月19日引用憲法第14修正案第3款「叛亂者禁令」，裁定特朗普因為參與煽動2021年1月6日國會山莊騷亂，所以沒有資格參加科羅拉多州共和黨總統初選，是首次有法院根據該條款裁定總統參選人沒有資格入主白宮。特朗普陣營隨即向聯邦最高法院上訴，強調擔任美國總統的資格問題應由國會考慮和決定，而不是州法院。緬因州最高選舉官員亦作出了同類禁制，特朗普陣營同樣上訴。伊利諾伊州、俄勒岡州和麻省等州份正在處理禁制參選申請。密歇根州和明尼蘇達州則已駁回禁止參選提請。
聯邦最高法院上周五宣布受理案件，並將在2月8日開庭審理，路透社形容是不尋常地快速審訊，但未知裁決日期。共和黨的提名戰將隨1月15日艾奧瓦州舉行黨團會議揭開序幕。科羅拉多州等15個州和1個屬地將於3月5日「超級星期二」舉行黨團會議選舉或初選，共和黨促請法院趕及在該州舉行初選前作出裁決。
本案將考驗聯邦最高法院疏導黨派紛爭與應對憲法問題的能力。目前聯邦最高法院9名大法官中保守派佔6人，當中3名更是由特朗普執政時提名。保守派大法官托馬斯（Clarence Thomas）的妻子金尼（Ginni Thomas）支持特朗普推翻2020年總統大選結果，亦被質疑存在利益衝突。
77歲的特朗普目前在共和黨總統參選人中支持度一馬當先。他上周五在艾奧瓦州發表競選演說，對最高法院接納處理其科州選舉資格案，說：「共和黨籍法官希望歇力做到公平。」