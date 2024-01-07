特朗普初選資格案 最高法院受理 2．8開審 路透：不尋常地快速

外界憂美進一步兩極化 損最高院威信

科羅拉多州最高法院上月19日引用憲法第14修正案第3款「叛亂者禁令」，裁定特朗普因為參與煽動2021年1月6日國會山莊騷亂，所以沒有資格參加科羅拉多州共和黨總統初選，是首次有法院根據該條款裁定總統參選人沒有資格入主白宮。特朗普陣營隨即向聯邦最高法院上訴，強調擔任美國總統的資格問題應由國會考慮和決定，而不是州法院。緬因州最高選舉官員亦作出了同類禁制，特朗普陣營同樣上訴。伊利諾伊州、俄勒岡州和麻省等州份正在處理禁制參選申請。密歇根州和明尼蘇達州則已駁回禁止參選提請。

聯邦最高法院上周五宣布受理案件，並將在2月8日開庭審理，路透社形容是不尋常地快速審訊，但未知裁決日期。共和黨的提名戰將隨1月15日艾奧瓦州舉行黨團會議揭開序幕。科羅拉多州等15個州和1個屬地將於3月5日「超級星期二」舉行黨團會議選舉或初選，共和黨促請法院趕及在該州舉行初選前作出裁決。

本案將考驗聯邦最高法院疏導黨派紛爭與應對憲法問題的能力。目前聯邦最高法院9名大法官中保守派佔6人，當中3名更是由特朗普執政時提名。保守派大法官托馬斯（Clarence Thomas）的妻子金尼（Ginni Thomas）支持特朗普推翻2020年總統大選結果，亦被質疑存在利益衝突。

77歲的特朗普目前在共和黨總統參選人中支持度一馬當先。他上周五在艾奧瓦州發表競選演說，對最高法院接納處理其科州選舉資格案，說：「共和黨籍法官希望歇力做到公平。」

（華盛頓郵報/CNN）