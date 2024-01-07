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波音737 MAX客機空中甩門惹恐慌 阿拉斯加航空停飛同款機 彭博：中國擬再停飛

【明報專訊】曾經因接連兩宗嚴重空難而全球停飛近兩年的波音737 MAX客機再發生飛行安全事故。美國阿拉斯加航空一架737 MAX 9內陸客機，上周五（5日）起飛不久，一扇可充當逃生門的窗子連部分機身突然炸飛，飛機最後要緊急折返安全降落，阿拉斯加航空隨即宣布即時停飛全部同型號客機，美國國家運輸安全委員會（NTSB）和聯邦航空管理局（FAA）已展開調查。今次事故勢再次打擊外界對該款飛機的信心。有報道指中國當局正研究是否停飛737 MAX飛機。

肇事阿拉斯加航空第1282號航班載着171名乘客和6名機員，前天下午5時許由俄勒岡州波特蘭起飛，準備前往加州的安大略，但在起飛後約6分鐘、爬升至約4876米上空時，機長發現機艙失壓，於是要求折返，該機最後於5時26分安全着陸波特蘭。上載社交平台的現場照片和影片顯示，左邊機翼後方的一道逃生門整個飛脫，露出一個大洞。該逃生門位於機翼和尾門之間，設有窗戶，旁邊設有座位，平時不會打開。

小童衣物手機吸出機外

女搭客阮韋（Vi Nguyen）接受《紐約時報》訪問時表示，事發時忽聞巨響，睜眼一看，見氧氣罩已經丟落眼前，左側飛機艙壁缺了一截：「我第一個念頭就是：我要死了。」其同伴表示，事發位置旁的座位沒有乘客，距之最近的是隔着通道中排的一對母子，那兒子的恤衫還被氣流扯走了。有乘客向當地電視台表示，部分乘客的手機被吸出機外。至於坐在缺洞後排的一名男子則腿部受傷。

啓航不足3個月 事發前兩傳壓力故障信號

飛行資訊網站The Air Current引述兩名消息人士報道，涉事客機在事發前一日曾在兩次行程中傳出壓力故障信號，航空公司因應維修指引，暫停該機進行長途飛行。阿拉斯加航空昨日強調，旗下每架客機在載客前皆完成全面的維修保養和安全檢查，但為有備無患，已全面停飛旗下所有65架737 MAX 9型客機，直至完成調查為止。FAA紀錄顯示，肇事客機於去年10月31日交付，11月11日起才投入服務，至今僅完成145次飛行。

737 MAX是波音最受歡迎和最大收入來源的機種，自2017年5月投入服務以來已賣出約1300架，但其安全紀錄近年備受關注。在2018年印尼獅子航空和2019年埃塞俄比亞航空兩宗總共釀成346人死亡的空難後，全球停飛這款客機。波音進行了一系列調整及軟件升級後，2020年11月獲FAA解除飛行禁令。不過，獲准復飛後737 MAX仍多次傳出存在毛病。中國延至上月才批准737 MAX於本月復飛，但據彭博社昨晚引述消息人士報道，中國民航當局正在召開緊急會議，研究是否停飛所有波音MAX系列飛機。中國的航空公司並沒有採用同款737 MAX 9客機。

（綜合報道）

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