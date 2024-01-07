孟加拉今大選 總理勢5度當選

中國8年投資3000億 樂見連任

印度與孟加拉有密切的文化、種族和語言聯繫，前者更於1971年出兵協助孟加拉從巴基斯坦獨立。印度需要確保經孟加拉通往東北部7個邦的道路與河道交通，憂慮若反對派孟加拉民族主義黨（BNP）重新上台，將再令伊斯蘭主義武裝活躍，威脅印度東北邊境的安全。對孟加拉而言，印度是其重要稻米、豆類、蔬菜進口國，也依賴後者基建等投資。

另一方面，中國近年加大對孟加拉投資，2016年孟加拉加入「一帶一路」倡議以來，中國對其投資的承諾已逾380億美元（約2964億港元），在孟加拉的外國直接投資名單中排名第二，中孟雙邊貿易過去12年增長58％。北京至今亦向孟加拉出售兩艘潛艇，並以10億美元在庫圖布迪亞島（Kutubdia Upazila）援建停泊基地。

專家指出，中印因各自利益均樂見哈西娜繼續執政，而中印分別援建庫爾納—蒙格拉港碼頭不同部分，被視為哈西娜成功平衡北京與德里的利益和影響的事例。《美國之音》上周四報道，印度作為孟加拉戰略伙伴的地位正受北京挑戰。印度前駐達卡高級專員查克拉瓦蒂憂慮，西方若在選舉公正上逼得哈西娜與執政人民聯盟太緊，會把孟加拉推向中國，對印度不利。

反對派杯葛 指中印介入

現年76歲的哈西娜1996年首度當選總理，於2009年再度上台執政至今。BNP指控哈西娜是「印度傀儡」，印度則強調孟加拉選舉應由孟加拉民眾決定。BNP副主席喬杜里亦指中國利用資金、通過軍隊或民政部門，影響孟加拉選舉。

哈西娜執政15年間，曾扭轉國內低迷經濟，但被批評走向獨裁、侵犯人權、打壓言論自由和異見人士。孟加拉近年受新冠疫情和俄軍侵烏等影響，經濟大不如前，通脹高企、外匯儲備見底，BNP去年10月示威尋求公正選舉，約2萬名成員被捕，當局如今提防大選期間發生暴力事件。大選最快周一有初步結果。

（BBC/印度Outlook雜誌/美國之音）