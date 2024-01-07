緬叛軍攻陷果敢首府 政府軍首個地區行動司令部陷落

軍政府認指示部隊投降

由緬甸民族民主同盟軍（果敢軍）、德昂民族解放軍（TNLA）和若開軍（AA）組成的三兄弟聯盟發表聲明稱，經過多個星期激戰，他們已控制老街（Laukkai），設在當地的政府軍地區行動司令部已經投降，「整個果敢已沒有一塊土地屬於軍方的國家管理委員會」。軍政府發言人其後向傳媒承認，經「慎重考慮」後指示老街部隊投降。

自由亞洲電台（RFA）報道，政府軍老街地區行動司令部下設有7個營，估計由2000名士兵和親軍政府武裝分子組成，他們近幾周在重型炮火支援下，對抗距離司令部2至3公里外的抵抗組織部隊。RFA等傳媒報道，司令部住有士兵家眷，令部分政府軍至投降前也不敢開槍。三兄弟聯盟正安排投降將士和家眷移送至撣邦第二大城市臘戌。

RFA報道，老街的政府軍投降後不久，三兄弟聯盟即向政府軍控制的撣邦城鎮戶板發動攻擊。專家稱，若戶板和與中國貿易的重鎮木姐失守，將進一步衝擊政府軍。另一方面，新聞網站The Irrawaddy上周四報道，民地武已包圍位於第二大城市曼德勒的全國鐵路北部總站，當地政府軍則轟炸村莊和城鎮。

老街近年成電騙販毒溫牀

老街原由果敢軍控制，2009年政府軍在現領袖敏昂萊指揮下驅逐果敢軍並控制當地，之後被指縱容當地電信詐騙、販毒和非法賭博等罪行。中國雖然是緬甸軍政府重要盟友，但也和緬中邊界沿線一些華裔民兵有緊密關係，而中國近月對緬甸軍政府缺乏打擊電騙的行動愈來愈不滿。三兄弟聯盟在最近這波攻勢一開始時，便表示主要目標包括剷除詐騙中心。到了12月底，中國以安全風險為由敦促中國籍公民離開老街一帶。中國副外長孫衛東上周四至昨日訪問緬甸，與敏昂萊和緬甸副外長倫烏磋商，雙方同意共同維護邊境和平穩定，合作打擊電騙等跨境犯罪活動，中方重申將繼續為緬北和平進程提供支持。

（RFA/聯合早報/路透社/法新社/外交家）