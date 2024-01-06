2/3女性經歷家暴 損太平洋島國GDP

太平洋委員會（SPC）太平洋女性首席戰略領袖Mereseini Rakuita去年6月發表報告，指對比全球平均1/3女性人生中經歷過某種暴力，太平洋地區比例是其兩倍——比例達到2/3。她形容這種對女性的暴力，每年為斐濟帶來3億美元（約23.4億港元）經濟損失，相當於全國GDP的7%。

Ana說，即使在2023年，暴力對待女性的行徑依然普遍，這攸關性別平等和公平的戰鬥，大部分受害女性都有家庭成員或是職業女性，繼而會影響到職場的生產力以至國家的GDP。這點還牽涉社會經濟學的議題，例如是離婚、精神健康、抑鬱以至自殺等議題。

關注網絡欺凌 籲兼顧表達自由

Ana又提到斐濟以至整個太平洋地區面對的另一議題是網絡欺凌（cyberbullying），尤其是使用社交平台的年輕人，以及人工智能的冒起，她關注斐濟的網絡罪行單位有否配備足夠能力來處理。

她指出，斐濟人口年齡中位數只有約27歲，有大量年輕人會用社交平台並表達意見，當局一方面要考慮表達自由，一方面要確保不能跨過仇恨言論或欺凌別人的界線，這方面存在政府「可能做得太多」的灰色地帶。

（港大亞洲環球學人系列．四之一）