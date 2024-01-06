2/3女性經歷家暴 損太平洋島國GDP

【明報專訊】來自斐濟的Ana Tuiketei（下文簡稱Ana）是該國知名人權律師，曾任檢察官的她開創不少區內女性先河，例如在2020年成為首名在海牙國際刑事法院（ICC）列入法律顧問（律師）名冊的太平洋島國律師，翌年再成為洛桑體育仲裁法院唯一列入仲裁員名冊的太平洋島國女性。她同時是華南（香港）國際仲裁院和深圳國際仲裁院的唯一太平洋島國女性仲裁員。然而，談到斐濟等太平洋島國地區的人權問題，Ana立即回答的就是性別差距和家庭暴力。
太平洋委員會（SPC）太平洋女性首席戰略領袖Mereseini Rakuita去年6月發表報告，指對比全球平均1/3女性人生中經歷過某種暴力，太平洋地區比例是其兩倍——比例達到2/3。她形容這種對女性的暴力，每年為斐濟帶來3億美元（約23.4億港元）經濟損失，相當於全國GDP的7%。
Ana說，即使在2023年，暴力對待女性的行徑依然普遍，這攸關性別平等和公平的戰鬥，大部分受害女性都有家庭成員或是職業女性，繼而會影響到職場的生產力以至國家的GDP。這點還牽涉社會經濟學的議題，例如是離婚、精神健康、抑鬱以至自殺等議題。
關注網絡欺凌 籲兼顧表達自由
Ana又提到斐濟以至整個太平洋地區面對的另一議題是網絡欺凌（cyberbullying），尤其是使用社交平台的年輕人，以及人工智能的冒起，她關注斐濟的網絡罪行單位有否配備足夠能力來處理。
她指出，斐濟人口年齡中位數只有約27歲，有大量年輕人會用社交平台並表達意見，當局一方面要考慮表達自由，一方面要確保不能跨過仇恨言論或欺凌別人的界線，這方面存在政府「可能做得太多」的灰色地帶。
（港大亞洲環球學人系列．四之一）
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