專訪斐濟籍港大學人Ana Tuiketei 島國氣候變化最關切：下個十年仍在否

明報記者 周宏量

被問到對於像斐濟等的太平洋島國來說，在全球事務上的最大關切是什麼，Ana馬上答道：「氣候變化。」氣候變化誠然是全球議題，惟對太平洋島國來說，這不止那麼簡單。Ana說，太平洋島國的主要關切在於「下個十年，它們是否仍存在」。

另一關切就是極端氣候情况（例如熱帶氣旋）下的脆弱性。她提醒這還涉及衛生或社會經濟的領域，例如可能面對水源短缺的困境，「即使有水，也只是受污染的水」。換言之，這不止涉及能否享用到基建，還涉及能否享用基本服務，「這就是氣候變化的影響」。

在去年11月氣候大會（COP28）首日，各國迅速就「損失與損害」（loss and damage）基金達成協議。「損失與損害」是環保議題術語，指涉氣候危機引發的嚴重和持續後果，其中「損失」屬無法逆轉或替代的類型，損害則屬可以修復的類型。從Ana而言，她更着眼於文化，「因生活空間、埋葬地、文化遺產因洪水或極端天氣情况而消失，某些文化已被連根拔起，故此那是正在發生的真實事件」。

多島國低窪缺錢 「可遷到哪裏？」

「我們可以將那些民眾遷移到哪裏？因此這不止是適應到新地方的問題，這是緩和（mitigation）（氣候變化影響的問題）。這肯定是太平洋（島國）的優先事項。」Ana指出，大部分的碳排放都不是來自太平洋島國，這是為何它們的脆弱性始終是首要關注，「這不止是太平洋（島國），加勒比海（島國）亦然，小島國都在說着同樣的事情」。

從地理角度看，太平洋島國其實橫跨非常廣闊的區域，在氣候變化問題上不同國家的訴求會否有重要差異？Ana同意，畢竟太平洋地區也有不同「次區域」，即美拉尼西亞、波利尼西亞和密克羅尼西亞三大島群，故在適應氣候變化的項目上會有分別，例如有些國家屬低窪地區（即更容易水浸、更容易受到海平面上升影響）、有些國家沒有資金用於適應氣候變化以至重新安置（relocation）。她解釋道：「要重新安置整個社區意味着要重新安置一套文化、一套遺產，而當你要遷移他們，這也意味着金錢，金錢正是大部分（太平洋島國）政府所沒有。」

教育是另一重要面向。太平洋島國人口頗為年輕，以Ana來自的斐濟為例，全國年齡中位數27.2歲。Ana表示，在這背景下重新安置的首務是處理社會經濟學的影響，即把國家的經濟政策優先放在就業和教育機會。

（港大亞洲環球學人系列．四之一）