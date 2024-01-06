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路透：海保機撞前擬赴災區 一日內3次

【明報專訊】路透社周四（4日）引述日本海上保安廳（簡稱海保）一名官員報道，涉及周二東京羽田機場撞機事故的海保飛機當時正準備24小時內第3次前往石川縣能登大地震災區，而生還的海保機長於事故前一天也執行了7小時任務。

報道中不具名的海保官員透露，涉事海保機於周一地震發生後不久，到地震災區進行了3.5小時視察任務，之後再到災區接回一班救災人員，於周二凌晨2時半（香港時間1時半）抵達羽田基地，當天下午4時45分離開停機坪準備第3度前往災區，惟在5時47分發生撞機事故。官員稱，海保機一般會在早上中段航班較少的時間出發，而事發當日羽田機場異常繁忙。

肇事機長事故前一天7小時任務

海保官員稱，海保機的39歲機長宮本元氣周一曾到日本最南端沖之鳥島執行7小時任務，監視周邊水域一艘中國船舶，於當天下午5時返回羽田基地。當時他仍未接獲之後一天的任務安排。海保官員表示，宮本有近5年機長經驗，飛行時數3641小時。

另一方面，羽田機場工作人員昨日開始清理遺留在跑道上的日航A350客機燒焦殘骸，將移到停機坪，預計明天完成，之後供警視廳（東京警方）調查，預計跑道下周一重開。警視廳正循業務過失導致死傷方向調查事故。日本TBS電視台昨報道，警視廳指5名死亡的海保機乘員中，2人死於外部壓力和衝擊，將對餘下3人驗屍。交通部門則調查導致海保機進入事故跑道的環境因素。

日本運輸安全委員會（JTSB）一名官員表示，已尋回日航客機的飛行記錄儀，但駕駛艙聲音記錄儀仍未找到。路透社周四報道，日方已尋求美國協助解讀羽田事故兩機的「黑盒」。

（路透社/中央社/TBS）

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