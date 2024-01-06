朝早上射逾200炮彈 韓下午實彈訓練反制

【明報專訊】韓國聯合參謀本部（聯參）周五（5日）表示，朝鮮軍隊當日早上在白翎島北方長山岬一帶及延坪島北方登山串一帶發射逾200枚炮彈，未造成韓方人員財產損害。白翎島及延坪島官員在朝軍發炮後，呼籲民眾疏散。朝鮮人民軍總參謀部昨表示，舉行實彈演習是對韓軍新年舉行大規模軍演的「理所應當」對應行動措施。
未造成傷亡 韓疏散兩島居民
聯參公報室長李誠俊稱，朝鮮昨日早上9時至11時發射炮彈，炮彈落入朝方一側。據韓國仁川市甕津郡政府等表示，延坪面事務所（相當於街道辦事處）中午向居民發布疏散令；白翎面事務所也於同時間播放廣播提醒居民疏散。延坪面事務所負責人指未接獲人員傷亡或財產損失的報告。
由於炮彈落入朝鮮半島西部公海緩衝地區，聯參將朝鮮是次炮擊定性為挑釁行為。李誠俊指朝鮮去年11月23日單方面宣布廢除韓朝《九一九軍事協議》後在緩衝區重啟射擊，是威脅朝鮮半島和平及加劇緊張局勢的挑釁行為。據韓朝在2018年簽訂的該協議，雙方在西海和東海北方界線一帶劃設緩衝區，以防發生偶發軍事衝突。
李誠俊指加劇朝鮮半島緊張局勢的責任完全在於朝方，聯參向朝方發出嚴正警告，敦促朝方立刻停止挑釁行為。韓聯社報道，駐守在白翎島和延坪島的海軍陸戰隊第6旅和延坪部隊，昨日下午舉行海上射擊訓練作為反制。
朝鮮人民軍總參謀部昨通過朝中社發表報道，朝軍當日舉行海上實彈射擊訓練，動用47門炮發射192枚炮彈，覆蓋5個地區，訓練射擊方向對白翎島和延坪島沒有任何間接影響。朝鮮稱是次訓練是針對「大韓民國軍方流氓進行的軍事行動的理所應當的對應行動措施」。朝鮮又警告韓國，若以「回應」為藉口挑釁，朝鮮將予以強有力的應對措施。
中國外交部發言人汪文斌昨呼籲韓朝雙方保持克制，不要採取加劇緊張局勢的行動，避免事態進一步升級，為恢復有意義的對話創造條件。