朝早上射逾200炮彈 韓下午實彈訓練反制

未造成傷亡 韓疏散兩島居民

聯參公報室長李誠俊稱，朝鮮昨日早上9時至11時發射炮彈，炮彈落入朝方一側。據韓國仁川市甕津郡政府等表示，延坪面事務所（相當於街道辦事處）中午向居民發布疏散令；白翎面事務所也於同時間播放廣播提醒居民疏散。延坪面事務所負責人指未接獲人員傷亡或財產損失的報告。

由於炮彈落入朝鮮半島西部公海緩衝地區，聯參將朝鮮是次炮擊定性為挑釁行為。李誠俊指朝鮮去年11月23日單方面宣布廢除韓朝《九一九軍事協議》後在緩衝區重啟射擊，是威脅朝鮮半島和平及加劇緊張局勢的挑釁行為。據韓朝在2018年簽訂的該協議，雙方在西海和東海北方界線一帶劃設緩衝區，以防發生偶發軍事衝突。

李誠俊指加劇朝鮮半島緊張局勢的責任完全在於朝方，聯參向朝方發出嚴正警告，敦促朝方立刻停止挑釁行為。韓聯社報道，駐守在白翎島和延坪島的海軍陸戰隊第6旅和延坪部隊，昨日下午舉行海上射擊訓練作為反制。

朝鮮人民軍總參謀部昨通過朝中社發表報道，朝軍當日舉行海上實彈射擊訓練，動用47門炮發射192枚炮彈，覆蓋5個地區，訓練射擊方向對白翎島和延坪島沒有任何間接影響。朝鮮稱是次訓練是針對「大韓民國軍方流氓進行的軍事行動的理所應當的對應行動措施」。朝鮮又警告韓國，若以「回應」為藉口挑釁，朝鮮將予以強有力的應對措施。

中國外交部發言人汪文斌昨呼籲韓朝雙方保持克制，不要採取加劇緊張局勢的行動，避免事態進一步升級，為恢復有意義的對話創造條件。

（法新社/路透社/韓聯社）