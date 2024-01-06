美：俄用朝導彈攻烏 違安理會決議 形容「重大局勢惡化」 會額外制裁促成軍售者

柯比（John Kirby）在白宮舉行的簡報會向記者表示，美國取得的資料顯示，朝鮮最近向俄羅斯提供彈道導彈發射器及數枚彈道導彈，其中俄軍上周六（12月30日）發射了最少1枚朝鮮導彈，導彈落在扎波羅熱州一片空地上，到周二俄羅斯大規模空襲烏克蘭時，再發射多枚同類導彈。他表示，這些導彈射程約900公里，預計俄羅斯及朝鮮會從這些導彈發射收集到的數據作分析學習，並相信俄國會使用更多朝鮮導彈針對烏克蘭的民用基建。柯比稱，事態發展突顯美國國會需要通過一籃子對烏克蘭的重要軍援，其中空防絕對是優先項目。他又指他們不會讓他國秘密援助俄羅斯的戰爭機器。

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克周五也在社交網站X表示：「俄羅斯不再掩飾，首次使用來自朝鮮的導彈襲擊烏克蘭領土，作為其徹底的種族滅絕戰爭的一部分。」烏東哈爾科夫州長西涅古博夫稱，當地上月及本月初受到非俄製導彈攻擊。

美未知朝向俄供武規模

朝鮮領袖金正恩去年9月到訪俄羅斯，並與總統普京及防長紹伊古會面，雙方商討了加強軍事和防務合作，擴大「戰略和戰術協同合作」；外界曾揣測此行雙方或討論朝鮮對俄供武以支持後者在烏克蘭的戰事。美國相信朝鮮希望藉提供導彈，尋求向俄國取得其他軍備如戰機、地對空導彈、軍車、彈道導彈生產設備等先進技術。另一方面，美國官員指暫時未知朝鮮向俄供武的規模及未來數月計劃提供多少武器。

2006年禁買賣朝軍備 俄有份撐

朝鮮在2006年首次核試後，聯合國安理會通過武器禁運決議，各國禁止與朝鮮有武器或軍備交易，俄羅斯當時有份支持決議。柯比指俄國向朝鮮購買彈道導彈，直接違反安理會的多項決議，將要求俄國為此承擔責任。他又指美方相信俄國計劃從伊朗購買短程飛彈，但目前尚未這樣做。

英國外交部發表聲明，批評俄羅斯向朝鮮取得武器，尋求實現俄國在烏克蘭「損人利己又計劃不周」的軍事目標，至於朝鮮則要就違反聯合國制裁而付出高昂代價。

韓國尚志大學軍事學教授崔基日（Choi Gi-il，譯音）表示，俄朝軍備交易或是俄羅斯對韓國在俄軍侵烏角色「表達不滿」的方式；法新社指韓國與北約成員之一的波蘭簽署價值數十億美元協議，以提供坦克及榴彈砲。崔基日指作為主要武器出口國，韓國透過與北約的軍備交易，讓後者向烏國提供武器，令韓國間接地援助烏克蘭。

另一方面，朝中社昨日報道，金正恩近日視察生產運輸豎起發射車的工廠時，稱在此刻為與敵人軍事對抗需要更徹底做好準備的嚴重形勢下，工廠的角色非常重要。

（綜合報道）