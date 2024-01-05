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JAL空服員果斷開門救全機 未能聯絡駕駛艙取允許 按指引自行決定

【明報專訊】日本航空（JAL）客機周二（2日）在東京羽田機場與一架海上保安廳（簡稱海保）飛機相撞，日航翌日公布當日疏散救援的細節，披露是空服員果斷自行打開緊急出口，最終在18分鐘疏散了機上全部379人，機長最後離開。至於海保機上僅生還的機長供稱，沒意識到撞機，只知機尾起火而自行逃生。日航3名機師皆稱撞機前未看見海保機在跑道上。日航因今次事故損失最少150億日圓（約8.2億港元）。

涉事日航空中巴士A350客機周二傍晚5時47分（本港下午4時47分）與海保飛機相撞後，在機場跑道滑行了約一公里停下。日航周三表示，當時駕駛艙尚未知道飛機起火，9名客艙服務員確認機身起火後，呼籲乘客冷靜，由空服主管報告駕駛艙。

兩機不見對方 相撞始知

打開客機緊急出口須經駕駛艙指示，機頭兩個緊急出口取得許可後，短時間內開始疏散。餘下6個緊急出口有5個都受火勢影響，只有機尾最後左邊一個可用作疏散，而因機艙間通訊系統出現故障，機尾空服員無法聯絡駕駛艙，遂按指引自行決定打開緊急出口，疏散後排乘客。最後一名機長從逃生梯滑下着地時間為傍晚6時05分，離客機着陸僅18分鐘。

《朝日新聞》昨報道，警視廳（東京警方）調查人員引述海保機長入院前供稱，最初「不知道」發生事故，然後「突然看見機尾起火」，以手機向羽田航空基地通報「機體在跑道上爆炸，自行離開機艙，其他乘員情况不明」。海保機上其餘5人其後證實罹難。警視廳亦稱，海保機長事發時似乎未注意到日航客機的存在。日航客機3名機師皆稱，進入跑道期間「無法目視確認」海保機，惟當中有人稱「撞機前一刻看見有某些東西存在」。

當局正調查是否有涉事飛機誤入跑道，日本新聞網（JNN）拍到事故前海保機向跑道方向前行，在跑道中心停留約40秒後，與日航客機相撞。《讀賣新聞》昨報道，羽田機場C跑道管制官許可日航客機降落後，傍晚5時45分11秒指示海保機滑行到升降跑道旁的停止位置，獲對方覆唱指令後，至傍晚5時47分30秒撞機前約兩分鐘內，管制塔一直引導另外兩架民航機，跟涉事日航客機及海保機再沒通訊，其間亦未收到兩機任何異常報告。國土交通省將詳細調查管制塔於事發時的作業情况。

每客初步獲賠逾萬港元

日航昨估算，今次撞機事故的營業損失達150億日圓，將由保險支付涵蓋，公司將評估事件會否影響至3月31日現財政年度的收益。該公司昨未交代賠償金額，《讀賣》引述涉事乘客表示，日航將向每名乘客發放10萬日圓（約5400港元）「慰問金」，及10萬日圓託運行李損失賠償費用。

日航與全日空（ANA）昨共取消最少133班來往羽田機場的國內航班，約2.8萬名乘客受影響。

（NHK/讀賣新聞/朝日新聞/路透社）

相關字詞﹕海上保安廳 羽田機場 日本航空 日本

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