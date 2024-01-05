阿聯酋斡旋 俄烏最大規模換俘

烏克蘭表示，俄羅斯釋放烏方230人，當中大部分為士兵及軍官，有6名平民。總統澤連斯基稱，部分獲釋的士兵曾在馬里烏波爾和亞速鋼鐵廠戰鬥過。南部港口城市馬里烏波爾2022年2月開戰不久遭圍城，烏克蘭守軍當年5月在最後據點亞速鋼鐵廠投降被俘後，該市淪陷被俄軍佔領。俄羅斯國防部發聲明稱，經過阿聯酋調解下展開複雜談判，248名俄戰俘已從烏返俄。

俄軍侵烏以來，兩國曾多次換囚，去年7月報道指烏方2576人獲釋，但對上一次交換戰俘已是去年8月初。估計目前烏克蘭仍有4000多名士兵被俘，關押在俄羅斯。

烏：俄黑客猛攻癱瘓通訊數天

此外，路透社昨發布烏克蘭國家安全局網絡安全部門主管維蒂克（Illia Vitiuk）的訪問。他表示，俄羅斯黑客至少自去年5月起入侵烏克蘭最大電訊公司Kyivstar系統，去年12月12日發動攻擊，令公司服務中斷數天，影響約2400萬用戶。他說，這次攻擊幾乎「摧毁所有東西」，包括數以千計虛擬伺服器和個人電腦，形容是一場災難性破壞，「完全摧毁電訊營運商的核心」，認為這次攻擊不僅對烏克蘭，也是對西方一個「重大警告」。他指出，俄羅斯黑客的攻擊旨在製造心理衝擊及蒐集情報。

（路透社/衛報）

（俄軍侵烏）