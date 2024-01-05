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蘇萊曼尼忌日爆炸案 ISIS認責

【明報專訊】伊朗周三發生連環爆炸案，極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）周四在Telegram頻道發布聲明，指連環爆炸是他們所為。伊朗此前歸咎以色列和美國。美國否認之餘，拜登政府一名高級官員周三表示，連環爆炸看起來似是ISIS曾經發動的一類「恐怖襲擊」。

連環爆炸在伊朗東南部克爾曼（Kerman）發生，兩宗爆炸相隔約15分鐘，伊朗衛生部表示95死。爆炸在伊朗革命衛隊「聖城旅」已故指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的墓地附近發生，周三是蘇萊曼尼在伊拉克巴格達遭美國無人機行刺身亡四周年。

伊朗國營媒體伊朗通訊社（IRNA）報道，第一次爆炸發生在蘇萊曼尼墓地大約700米處，第二次則發生在大約1公里外。IRNA昨引述消息人士，指第一次爆炸是自殺式炸彈襲擊所致，相信第二次亦然。半官方塔斯尼姆通訊社較早時引述知情人士報道，兩個裝有炸彈的袋爆炸，指肇事者「顯然是遙控引爆炸彈」。

伊朗最高領袖哈梅內伊將這次襲擊歸咎伊朗的「邪惡與犯罪敵人」，稱將「嚴厲回應」。取消周四訪問土耳其的伊朗總統萊希，譴責這一「卑鄙」罪行。伊朗宣布周四為全國哀悼日。

伊朗曾歸咎美以 美否認涉事

美國駁斥任何關於它或其盟友以色列涉案的暗示。以色列拒絕評論。

萊希的政治事務副幕僚長賈姆希迪在社交平台X留言：「華盛頓稱美國和以色列與伊朗克爾曼的恐怖襲擊無關。真的嗎？此地無銀吧。」他還補充說：「毫無疑問，這一罪行的責任在於美國和猶太復國主義政權（以色列），而工具就是恐怖主義。」

美國政府一高級官員周三對記者談及伊朗連環爆炸時說：「這看起來像是恐怖襲擊，就是我們過去見過ISIS做的那種。」《紐約時報》周三報道，分析人士指攻擊墓地的幕後黑手有很多可能，包括ISIS之類的遜尼派穆斯林恐怖組織或伊朗分離主義團體。

（法新社/路透社/彭博社/紐約時報）

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