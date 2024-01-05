共和黨月中首初選 德桑蒂斯、黑利爭次名

艾奧瓦州黨團會議讓全國首次看到參選人在真正選舉中的表現。對共和黨人而言，在艾奧瓦州黨團會議勝出並不保證獲得黨內提名，2016、2012、2008年的勝者最終都未能獲得提名。不過，參選人打響頭炮始終可為競選帶來活力，推動其在初選中最終取勝。

面臨91項控罪、被兩州禁止參加初選的特朗普，在艾奧瓦州民調有雙位數領先優勢。他在2016年的黨團會議輸掉該州，對希望盡快確定提名的他來說，今年的競選變得更為關鍵。艾奧瓦州共和黨策略師森特斯（Jimmy Centers）說：「特朗普希望這將是決定性的一擊。愈早能將焦點轉向大選並確保提名，競選就愈有利。」

德桑蒂斯周三起利用餘下12天全力為艾奧瓦州黨團會議競選。他已訪問該州全部99縣，積極拉攏保守選民，並已獲得該州州長支持。德桑蒂斯的伙伴說，他至少需要在艾奧瓦州取得第二名，相反一旦表現不佳很可能會令他的競選希望破滅。

特朗普首針對黑利賣廣告

下一場共和黨提名戰本月23日於新罕布什爾州舉行，民調顯示德桑蒂斯長期落後於特朗普和黑利。特朗普最近開始改變策略，首次針對黑利在新罕布什爾州播放新廣告，意味特朗普競選團隊認為黑利構成不容忽視的威脅，要直接回應。

（路透社/國會山莊報/NBC News）