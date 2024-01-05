特朗普入稟最高院 促推翻科州DQ 各州訴訟風向標 支持、反對陣營同籲速裁決

科州最高法院上月19日引用憲法第14修正案第3款「叛亂者禁令」，裁定特朗普因參與煽動2021年1月6日國會山莊騷亂，沒資格參加科州共和黨總統初選。法院暫緩裁決生效至昨天（4日），讓特朗普一方有時間上訴。特朗普的律師周三入稟聯邦最高法院，促請法官迅速推翻科州最高法院的裁決，「將投票選擇參選人的權利還給選民」。在申訴書中，代表律師指科州最高法院法官「誤解並誤用憲法文本」，稱應由國會而不是州法院來決定誰有資格擔任總統。

指科州法院誤引「叛亂者禁令」

律師指該憲法條款不適用於總統，指出條款提及選舉人、參議員和眾議員，但沒提到總統；條款提及「那些宣誓擁護美國憲法的人」，但總統就職誓辭則沒提「擁護」，而是要求總統「恪守、維護和捍衛」憲法。律師又指「叛亂者禁令」提及「任何其他官員」，但認為是適用於總統任命的人，而非總統本身。代表律師又辯稱特朗普沒有「參與叛亂」，並「從未指示他的支持者進入國會大樓」。

全美多個州有就特朗普尋求推翻2020年大選結果的行為，對他擔任公職資格提出法律挑戰。密歇根、明尼蘇達州最高法院拒絕受理，加州政府上周宣布保留特朗普初選資格。緬因州州務卿上月28日則以特朗普涉及國會山莊騷亂為由，引用「叛亂者禁令」，決定特朗普的名字不應出現在該州初選選票上。特朗普一方周二已向緬因州法院提出上訴。

月中起各州初選 選票須早寄

共和黨首場總統初選本月15日在艾奧瓦州以黨團會議方式舉行，共和黨科羅拉多州初選會在3月5日「超級星期二」（指民主共和兩黨同一天在多州舉行初選）當日舉行。初選選票須及早寄出，聯邦最高法院的決定在初選臨近之際顯得格外重要。

聯邦最高法院的保守派與自由派大法官比例目前為6：3，當中3名法官更是特朗普擔任總統期間任命。《華盛頓郵報》稱，聯邦最高法院沒責任受理科羅拉多州的案件，但法官很可能介入這重大事件，有法律學者及選舉官員都呼籲最高法院盡快解決這問題，讓所有州份都遵從相同政策。

科州共和黨已呼籲最高法院盡速行動，在周五（5日）的非公開會議討論是否受理。質疑特朗普資格的科州選民組織亦要求法院加快考慮有關上訴，指若法院同意受理，可在本月19日辯論，又建議法院在2月11日或之前裁決。

（路透社/法新社/金融時報/BBC/華盛頓郵報/CBS）