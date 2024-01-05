特朗普入稟最高院 促推翻科州DQ 各州訴訟風向標 支持、反對陣營同籲速裁決

【明報專訊】美國民主共和兩黨總統選舉初選臨近，前總統特朗普周三（3日）入稟聯邦最高法院，尋求推翻科羅拉多州最高法院去年底禁止他參與該州共和黨總統初選的決定。代表律師稱不應阻止選民選擇共和黨內民望領先的總統參選人，指科州法院錯誤引用憲法中的「叛亂者禁令」。支持及反對特朗普的兩派都呼籲法院受理並盡快裁決，其結果將影響全國其他州份同類訴訟。
科州最高法院上月19日引用憲法第14修正案第3款「叛亂者禁令」，裁定特朗普因參與煽動2021年1月6日國會山莊騷亂，沒資格參加科州共和黨總統初選。法院暫緩裁決生效至昨天（4日），讓特朗普一方有時間上訴。特朗普的律師周三入稟聯邦最高法院，促請法官迅速推翻科州最高法院的裁決，「將投票選擇參選人的權利還給選民」。在申訴書中，代表律師指科州最高法院法官「誤解並誤用憲法文本」，稱應由國會而不是州法院來決定誰有資格擔任總統。
指科州法院誤引「叛亂者禁令」
律師指該憲法條款不適用於總統，指出條款提及選舉人、參議員和眾議員，但沒提到總統；條款提及「那些宣誓擁護美國憲法的人」，但總統就職誓辭則沒提「擁護」，而是要求總統「恪守、維護和捍衛」憲法。律師又指「叛亂者禁令」提及「任何其他官員」，但認為是適用於總統任命的人，而非總統本身。代表律師又辯稱特朗普沒有「參與叛亂」，並「從未指示他的支持者進入國會大樓」。
全美多個州有就特朗普尋求推翻2020年大選結果的行為，對他擔任公職資格提出法律挑戰。密歇根、明尼蘇達州最高法院拒絕受理，加州政府上周宣布保留特朗普初選資格。緬因州州務卿上月28日則以特朗普涉及國會山莊騷亂為由，引用「叛亂者禁令」，決定特朗普的名字不應出現在該州初選選票上。特朗普一方周二已向緬因州法院提出上訴。
月中起各州初選 選票須早寄
共和黨首場總統初選本月15日在艾奧瓦州以黨團會議方式舉行，共和黨科羅拉多州初選會在3月5日「超級星期二」（指民主共和兩黨同一天在多州舉行初選）當日舉行。初選選票須及早寄出，聯邦最高法院的決定在初選臨近之際顯得格外重要。
聯邦最高法院的保守派與自由派大法官比例目前為6：3，當中3名法官更是特朗普擔任總統期間任命。《華盛頓郵報》稱，聯邦最高法院沒責任受理科羅拉多州的案件，但法官很可能介入這重大事件，有法律學者及選舉官員都呼籲最高法院盡快解決這問題，讓所有州份都遵從相同政策。
科州共和黨已呼籲最高法院盡速行動，在周五（5日）的非公開會議討論是否受理。質疑特朗普資格的科州選民組織亦要求法院加快考慮有關上訴，指若法院同意受理，可在本月19日辯論，又建議法院在2月11日或之前裁決。
（路透社/法新社/金融時報/BBC/華盛頓郵報/CBS）