捲反猶、抄襲爭議 哈佛校長辭職

非裔校長稱受「種族敵意」 就職半年「最短命」

美籍海地移民後裔蓋伊於2022年12月獲選為哈佛校長，翌年7月履新，是該校1636年建校以來第一個非裔校長、第二個女性校長。如今請辭，又成了該校歷來任期最短的校長。今後她仍將是該校的公共行政學、非洲及美國非裔研究的終身教授。

年約53歲的蓋伊在宣布辭職的信中，遺憾其對抗仇恨與維護學術嚴謹的承諾受質疑，她本人也害怕受到「種族敵意（racial animus）引發的人身攻擊和威脅」。經與大學監管機構哈佛董事會的董事商議後，她決定辭職兼即時生效。她說這是最符合哈佛大學利益的決定。

自以色列和哈馬斯去年10月爆發戰爭，美國多個校園湧現反以色列情緒。去年底，哈佛與賓夕法尼亞大學、麻省理工學院的校長因而被傳召到眾議院出席聽證會。其間，3個校長皆沒明確回應會否懲罰呼籲種族滅絕猶太人的學生，因而受到外界狠批和辭職壓力。賓大校長馬吉爾（Elizabeth Magill）在壓力下於去年12月9日辭職。

蓋伊有為個人言論道歉，但對她縱容反猶的抨擊未止。保守派傳媒去年10月開始匿名指控其論文涉剽竊。那些指控例子包括技術定義的摘錄、總結別人研究的段落，以及個別例子沒有直接指明引用其他學者，但沒指控她剽竊重要概念、抄襲其他學者論文語言。

哈佛超過700名教員聯署支持蓋伊，校董會成員也一致肯定其學術成就及校園管治才能。校董會去年12月12日聲明表示該校審閱蓋伊的研究發現存在「引用不足的例子」，但沒違反研究標準。惟事態沒有翻篇，尤其是哈佛大學後續表示審查發現蓋伊論文有兩處「複製」。眾議院一個調查哈佛大學反猶太主義的委員會宣布，將調查重點擴大到哈佛對蓋伊抄襲指控的處理。

民權領袖稱蓋伊辭職是對「多元化、平等與包容」的攻擊。

（紐約時報/Politico/彭博社）