以炸黎巴嫩殺哈馬斯副主席 加沙以外襲擊恐戰事升級

黎巴嫩傳媒報道，除了阿魯里（Saleh al-Arouri）被殺，兩名哈馬斯軍事指揮官及4名組織成員亦喪生。路透社引述目擊者稱，消防及救護人員聚集在達希耶（Dahiyeh）一幢多層建築外，該建築的3樓出現大洞，路邊則有人體殘骸。社交網站有片段顯示在繁忙的住宅區有汽車起火、建築物嚴重損毁。在約旦河西岸的城鎮拉姆安拉，有數百計巴勒斯坦人上街要求就阿魯里被殺展開報復。

黎總理斥拖落水 傑哈德揚言報復

黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）譴責襲擊，稱以軍這次行動是要將黎巴嫩拖入以哈衝突。哈馬斯指阿魯里被殺不會導致哈馬斯被擊敗，哈馬斯政治局主席哈尼亞指摘事件為恐怖主義行為、侵犯黎巴嫩主權，且是以色列對巴人敵意的擴大。

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）聲言會報復；真主黨表示會作出回應，並指襲擊是對黎巴嫩的嚴重攻擊及危險的發展；在阿魯里被殺後，真主黨同日以導彈攻擊在邁爾季（Marj）附近的以軍。伊朗指今次攻擊將進一步激發針對以色列的戰鬥，也門胡塞武裝亦有致哀。

報道：以軍行動未知會拜登政府

57歲的阿魯里為哈馬斯主要武裝力量「卡桑旅」創辦人，亦是哈馬斯政治局主席哈尼亞的親密盟友，阿魯里一直在黎巴嫩充當哈馬斯與黎巴嫩真主黨之間的聯絡人。此外他在其出生地約旦河西岸地區亦有影響力，《衛報》分析指阿魯里是以方經過細心選擇的目標。

以色列一直指控阿魯里多年來下令及監督哈馬斯在約旦河西岸的襲擊；哈馬斯則稱他是埃及和卡塔爾就以哈戰爭結果及哈馬斯釋放人質所推動的談判之核心人物。以色列新聞網站Walla引述美國官員稱，美國事前未獲以方通知這次攻擊行動，網站亦報道有以國官員稱，以軍行動期間未有提醒美國及知會拜登政府。

以色列未有承認或否認發動這次攻擊，但以軍發言人哈加里表示以軍正在高度戒備狀態，已為任何情况做好準備。美國新聞網站Axios引述兩名美國及一名以國官員確認以國策劃襲擊，報道又指阿魯里多年來都是以國擊殺目標，但他身處土耳其及黎巴嫩時，以色列都未有下手，因不欲損害與土耳其的關係，以及避免刺激真主黨發起戰爭。以國政府顧問雷格夫（Mark Regev）亦未有確認是以軍所為，但向美國新聞頻道MSNBC稱不論是誰策劃的行動，目標都不是黎巴嫩和真主黨，而是對哈馬斯領導層的精確軍事打擊。

（法新社/路透社/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）