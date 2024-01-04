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北京對死難者致哀 使館助港客補辦證件

【明報專訊】中國外交部發言人汪文斌昨天回應羽田機場事故，稱中方對事故死難者表示哀悼，亦慰問傷者。他說據悉事故中沒有中國公民受傷，而涉事客機上有14名香港人遊客，駐日使館已經與他們取得聯繫，正為部分丟失證件的遊客補辦旅行證件。

東京羽田機場發生客機與海上保安廳飛機相撞事故後一天，機場周三（3日）重開發生事故以外的跑道，但仍有多個航班取消。日本航空及全日空共約100個航班取消，約1.9萬名乘客受影響。過去兩天亦有往返羽田機場及本港的航班受事故影響，有港客因而出現行程延誤。

鐵路公司JR東海宣布周三加開新幹線列車服務應對國內航班取消。北陸新幹線及東北新幹線亦加開臨時列車疏導。

本港來往羽田機場的航班亦有受影響，國泰航空原定周二（2日）日本時間下午9時15分降落羽田機場的CX542航班因機場跑道關閉，需臨時折返本港；昨日（3日）原定由東京羽田到香港的CX543航班則取消。另有兩班從羽田機場前往香港的航班延誤。

內地旅客周先生周三早上10時許乘香港快運航空UO629班機從羽田返港，較原定時間延誤約4小時，未及趕回深圳上班，但他稱日本等候上機期間有水及Wi-Fi，便利店有營業，機場人員亦有效率；潘氏夫婦乘坐同一航班，潘太稱起初擔心航班會取消，最終只是延誤，形容能夠回港已算「好彩」。

（中央社/中新社/共同社/NHK/朝日新聞）

相關字詞﹕撞機 日本航空 海上保安廳 羽田機場

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