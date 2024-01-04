日航吸520死空難教訓 機員受訓「教科書式」應對

要求乘客合作 留下行李、貼近地面

有肇事空巴A350客機乘客憶述，事發後機艙「猶如地獄」，一名坐在窗邊的男乘客描述當時窗外機體開始燃燒，機艙內煙霧瀰漫，「就像桑拿一樣熱，吸氣時我的喉嚨感覺像在燃燒」。有乘客稱聽到機艙內廣播呼籲乘客冷靜及掩住口鼻的指示，座位上方的氧氣罩也落下。《朝日新聞》報道，有乘客高呼要離開，機組人員要求乘客合作，包括留下行李和盡量貼近地面。

與家人同行的機上17歲瑞典乘客戴貝（Anton Deibe）表示，當時他們不知道發生什麼事，因為機上廣播只有日語。28歲乘客佐和田告訴路透社，他和其他乘客逃離飛機後約10分鐘就聽到爆炸，「再晚一點我們恐怕就死定了」。日航表示，由飛機起火至所有人完成疏散，大約用了20分鐘。

廣播只有日語 外國客指不知何事

英國廣播公司（BBC）引述航空分析師馬舍拉（Alex Macheras）稱，機組人員在頭幾分鐘關鍵時刻果斷疏散乘客，包括清楚知道可使用餘下哪些逃生滑梯疏散人群，應記一功。美國有線新聞網絡（CNN）引述一名歐洲大型航空公司機師說：「在這極端環境下，我對機師、機組人員和乘客『教科書式』逃生感到極之讚歎。」

聯合國轄下國際民航組織（ICAO）提出的基本安全指引，規定所有機組人員必須每年作疏散演習，飛機生產商亦必須確保新飛機能夠在90秒內完全疏散。

ICAO要求新機可90秒全疏散

英國克蘭菲爾德大學（Cranfield University）安全與意外調查教授布雷思韋特（Graham Braithwaite）說，1985年的一場空難，協助日航變成如今重視安全的航空公司。1985年8月12日，日航123號航班從羽田機場飛往大阪伊丹機場期間，機尾部分脫落導致飛機墜山，機上524人僅4人生還，是飛行史上涉及單一飛機造成最多人死亡的空難。布雷思韋特指出，雖然調查證實是美國波音公司的維修人員出錯導致空難，與日航無關，但日航一直引以為鑑，希望確保類似事件不會再發生。在2005年，公司知道很多新入職員工對20年前發生的意外無甚印象，還特意在總部開闢一角展示當年空難的波音747客機部分殘骸、機組人員和乘客的故事等，提醒後輩事情出錯的後果。

布雷思韋特表示，差不多40年過去，日航仍秉持安全至上的原則，「他們有很嚴謹的標準運作程序文化，每件事都要做好，我認為這是機組人員看來表現那麼好的原因之一」。

（CNN/路透社/華爾街日報/朝日新聞/中央社）