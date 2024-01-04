日通訊紀錄：海保機未准入跑道 交通省查羽田撞機起因 警查業務過失致死傷

日航表示，出事客機的機師重複確認了控制塔人員的着陸許可，然後才開始降落。根據追蹤機場通訊的網站LiveATC.net發布的錄音顯示，在當地時間周二下午5時43分（香港時間下午4時43分），控制塔人員通知涉事客機機師可繼續駛向羽田機場，約1分半鐘後批准降落，但不足3分鐘後，這架載有379人（包括14名港人乘客）的客機着陸時撞上海保機，隨即引發大火。

根據國土交通省資料，機場不同跑道有各自的控制塔專責處理，所有使用同一跑道的飛機，無論是商用或政府機都會收到來自同一控制塔人員的指令，飛機進入跑道前通常會先在滑行道盡頭的停止線處，等候批准才能駛入跑道。

日航機准降落 海保機僅准「滑行到跑道前」

身受重傷的海保機機長獲救後聲稱當時已獲得控制塔人員的起飛許可，但日本放送協會（NHK）昨晨引述國土交通省消息人士報道，控制塔只是向海保機下達了「滑行到跑道前」的指令。國土交通省昨日進一步公開事發前4分鐘控制塔與日航及海保機人員的溝通紀錄，顯示在下午5時43分02秒，控制塔指示日航客機繼續駛近跑道；5時44分56秒再通知客機跑道沒有障礙物，日航客機人員隨後複述確認。5時45分11秒，控制塔指示海保機滑行至跑道前的停止位置C5，海保機人員回應正前往C5，之後控制塔與兩機之間再沒有通訊，直至5時47分發生意外。國土交通省稱，從對話紀錄來看，海保機並未獲准進入跑道。

空巴專家赴日助查 前機師料涉人為錯誤

政府運輸安全委員會周三正式展開調查，飛機製造商法國空巴的技術專家組同日亦抵達日本協助調查。東京警視廳已成立調查專案組。

當局已尋獲海保機的黑盒，會讀取飛行數據及駕駛艙錄音對話，調查人員亦會詳細檢視兩機殘骸，尋找相撞位置及導致起火的線索。航空分析師、日航前機師小林博之相信今次事故原因很可能是人為錯誤，「一般只准許一架飛機進入跑道」。

航空評論員、日航前機艙服務員秀島一生表示，羽田機場現時准許更多國際航班升降，令跑道變得愈來愈擠擁，且容許客機同時着陸，這使控制塔操作變得非常複雜，「有必要核查控制塔與兩機是否有充分的信息共享」。儘管飛機使用自動降落日增，但專家指出，很大程度仍需機師目視檢查着陸，他們可能會因工作量大或夜間跑道視線不佳而受影響。

（路透社/衛報/日經亞洲/共同社）