下屆總統熱門人選 數官司纏身

曾絕食反核水 被指「政治騷」

李在明因家貧曾經輟學當童工，後苦讀靠獎學金才入大學念法律系，並通過司法考試當上人權律師，2010年當選城南市長正式從政，並憑民粹政策贏得名聲，成為2017年有力角逐黨內總統提名的三強之一。到2022年大選與尹錫悅角逐總統，他不似對方強調美韓同盟，主張「以國家利益為中心的自主均衡外交」等，僅以0.73%的得票差額落敗。周一發表的韓國蓋洛普總統參選人民調顯示，他僅以兩個百分點落後執政黨最有力參選人韓東勳。

不過他身涉多宗指控，包括擔任城南市長時瀆職、受賄，使地產開發項目造成200億韓圜（約1.2億港元）虧損，而在京畿道知事任內涉嫌向朝鮮非法輸送800萬美元（6240萬港元）獻金等。

去年8月底他絕食抗議尹錫悅政府對民生經濟管理不善、威脅輿論自由和未有反對日本福島排放核污水，絕食第19天不支入院。其絕食抗議被指是「政治做騷」和迴避被捕。結果9月22日，他成為韓國史上首個被國會通過解除議員刑事豁免權的最大政黨黨魁，使檢察廳可予拘捕。惟法院以證據不足，駁回檢方的逮捕申請，李在明獲恢復國會議員資格。

雖然他否認所有指控，駁斥為政治檢控，但負面新聞影響他和該黨的名聲。該黨前任黨魁李洛淵為首的「非李在明派」便在醞釀另起爐灶。惟現因李在明遇襲，他們可能押後宣布退黨計劃。

（綜合報道）