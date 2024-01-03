韓最大反對黨魁落區遭刺頸 國會選舉保安惹關注

66歲男子藉取簽名靠近行兇

昨晨李在明與釜山市分部共同民主黨人在釜山江西區視察加德島新機場預定用地。大約10時半，當他回答完記者提問，越過支持他的群眾走向其座駕準備離開時，一名男子頭戴寫有「我是李在明」的藍色紙造王冠，掮着袋子，左手拿着紙筆，以索取李在明的簽名為名靠近衝前以右手持一把長約20厘米利器刺向李在明的頸部。李在明因而向後跌落地，頸部流血，閉目面露痛苦。現場警察與周邊人即時制服施襲者。

李在明左頸有一道約1.5厘米的刀傷，在現場接受急救止血，約於10時47分被送上救護車前往釜山大學醫院急救。醫療人員檢查懷疑其頸部一條從頭部輸送血液回心臟的靜脈有破損，可能會導致大量出血或進一步出血，故安排他由直升機轉送去首爾大學醫院接受手術和進一步治療。李在明受襲後一直保持神志清醒。

李在明頸靜脈破損 搶救保命

釜山警察廳表示，行兇者姓金，1957年生，居於忠清南道，沒有在釜山生活過。施襲用的刀子全長18厘米、刃口有13厘米，似是去年網購的。疑兇在接受查問時一度緘默，之後表明「要殺死李在明」。不過犯罪動機、政治傾向、他與李在明的關係等，仍待調查。

《釜山日報》報道，一些共同民主黨人表示有傳言指疑兇周一曾在慶尚南道金海市烽下村，李在明等共同民主黨領導層拜祭已故總統盧武鉉的場所出現，現正在核實消息。另有市民告訴該報，周一在烽下村見到疑犯穿著施襲時相同的深色衫，戴着口罩，沒有戴紙王冠。

隨着國會大選將於4月初舉行，李在明遇襲事件更使人關注政界人士和選舉活動的保安。警方表示在非競選期間，政黨代表倘不是有人身保護必要，警方不會提供嚴密保護。不過警方對周二事發時的活動，仍在場部署了41名警察。

韓國有嚴格管制槍械法例，但政治暴力不時發生。例如2022年3月7日共同民主黨黨尚為執政黨時，其黨魁宋永吉在首爾新村為該黨總統候選人李在明拉票，遭人用鎚子多次擊打砸傷頭部。朴槿惠2006年5月20日以最大在野政黨大國家黨黨魁身分，在首爾新村為市長選舉候選人助選時被人割出一道11厘米的臉部傷痕。另外，美國駐韓大使李柏特（Mark Lippert）2015年3月5日在首爾活動中遇刀襲，面部和手部被刀傷。

（釜山日報/Newsis/韓聯社/路透社）