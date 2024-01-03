以軍加沙有限度撤兵 支撐經濟防範真主黨

以色列一名官員周一表示，以軍將在這個月內減少在加沙的部隊，並轉向為期數月更局部的「清剿」行動。該官員表示，部隊減少將允許一些預備役人員返回平民生活，支撐以色列遭戰爭蹂躪的經濟，並在一旦與黎巴嫩真主黨爆發更廣泛衝突時，能騰出軍事單位應付。

今次將是以哈戰爭爆發以來以方首次大規模撤軍。《以色列時報》報道，以軍將從加沙撤走5個旅，其中3個旅負責訓練其他部隊，還有兩個預備役旅。《華盛頓郵報》報道，5個旅將涉及數千軍人。以軍發言人周一表示，2個預備役旅將在本周先獲解除任務。

以色列國防部長加倫特在周一的簡報中表示，隨着軍事行動的進展，以色列南部距加沙邊境4至7公里一些去年10月7日之後撤離的以色列社區，不久將可重返家園。

美媒：以方否決換人質新方案

美國新聞網站Axios周一報道，兩名以色列官員和一名消息人士表示，哈馬斯周日透過卡塔爾和埃及的調解者向以色列提出新的人質交換方案。該提議包括3階段過程，每一階段都包括暫停逾一個月戰鬥，以換取人質釋放。協議最後一階段將包括釋放在加沙被扣為人質的士兵，實施後將結束戰爭。一名以色列官員表示，以色列戰爭內閣認為新提議不切實際，完全無法接受。

以最高院駁回司法改革法案

另外，以色列最高法院周一駁回一項削弱最高法院權力的《基本法》修正案。該修正案剝奪最高法院以「不合理」為由駁回政府決策的權力，去年7月在爭議聲中獲以色列國會表決通過。

（綜合報道）