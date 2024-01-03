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輪島西移1.3米 分析：地下水令斷層滑動

【明報專訊】日本能登半島黎克特制7.6級大強震導致以石川縣為中心的地區發生劇烈地殼變動，其中輪島市的觀測點往西移動了約1.3米。專家對今次大地震規模罕有，有分析相信這次大地震可能與地下水移動令斷層滑動有關。

日本國土地理院利用衛星測量後表示，根據震源附近設置的電子基準點分析，發現靠近震央的輪島市出現較大的地殼變動，在地震後向西移動約1.3米，石川縣的穴水向西移動1米、珠洲向西移動約80厘米、能登島也向西北移動約60厘米。

震感堪比3．11大地震

日本氣象廳判斷這次地震屬於「逆斷層型」，在震央附近有一個延伸至海底、長30公里以上的活動斷層。《每日新聞》引述靜岡大學地震學客座教授石川有三表示，事發地區容易發生水平方向力量很強的「逆斷層型」地震，在這種環境下，從地下深處升起的流體無法突破至地表，會向水平方向擴散，結果導致流體進入斷層當中，變得濕滑後更容易滑動，「如果地下水大範圍累積，容易發生大地震」。

今次的震度為7。日本於1949年設立震感10級制度，用以表達不同地區的震感，至今只有7次出現最高的震度7地震，包括1995年的阪神大地震、2011年3．11東日本大地震、2018年北海道地震和今次的能登半島地震等。

東京工業大學地震學教授中島淳一向《朝日新聞》表示，這次地震發生在群發性地震地區，一般的群發地震很少會超過黎克特制6級，因此以內陸型地震而言，今次地震規模極大，反映了斷層移動了一大段距離。

（朝日新聞/中央社）

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