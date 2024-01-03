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日海嘯捲屋 震區路斷礙救援

【明報專訊】日本中部石川縣能登半島元旦發生黎克特制7.6級淺層地震，多市大量建築物倒塌、道路崩壞和火災，部分人被埋瓦礫，至昨天（2日）造成至少57人死亡，是自2016年熊本地震以來日本死亡人數最多的一次地震。其中在至少24人死的重災區輪島市，著名景點早市「朝市通」發生大火，逾200商店和房屋燒毁，大火昨日仍在燃燒。防衛省已組建一支1萬人的聯合特遣部隊救災，首相岸田文雄昨表示，初步得知部分災區災情嚴重，但由於道路交通中斷阻礙救援，正嘗試從海路前往，強調現時必須與時間競賽搶救生還或被困者。

氣象廳周一下午在大地震後發布海嘯警報，一度出現1.2米高海浪，有汽車和房屋被巨浪沖落海，至昨晨海嘯警報解除。氣象廳昨表示，自首次強震以來，石川等縣發生至少140多次震度1級以上的地震，警告強震會持續幾天。周一強震引發石川縣多處山泥傾瀉、房屋被夷平、漁船沉沒或被沖上岸、公路斷裂。能登機場跑道出現深10厘米、長逾10米的裂縫，機場需要關閉至周四。

景點「朝市通」大火 毁逾200建築

死傷最嚴重的珠洲市和輪島市分別有22及24人死亡，消防部門稱，輪島市內有25棟建築倒塌，14人被困。日本三大早市之一的輪島朝市通周邊周一傍晚起火，燒了一整夜，直至昨午才大致撲滅，焚毁面積約4000平方米（4.3萬平方呎），逾200間店舖和房屋燒毁，當局仍在確認死傷情况。朝市通長約100米，建築多為木製，店舖售賣鮮魚、蔬菜和筷子等傳統工藝品，每年吸引約10萬遊客到訪。

災區道路和橋樑多處扭曲變形，還可以看到長達數十米的地裂。連接金澤市和能登半島的高速公路「能登里山海道」受損尤為嚴重，路面破碎不堪。位於輪島市的能登機場客運大樓玻璃碎裂，天花板剝落，約500名旅客及附近居民等疏散至機場內的停車場，並待在車裏和巴士中。他們儘管收到糧食、毛毯等物資，但因為機場附近的道路受損，處於被孤立的狀態。截至昨日，石川縣仍有3.3萬戶停電，近2萬家庭沒食水供應。強震也導致新潟、富山、福井和岐阜有人受傷及建築損毁。

天皇取消新年活動 岸田擬海路救災

岸田文雄昨在記者會上表示， 已確定建築物倒塌和大火造成相當大規模災害，政府正盡力掌握受災情况並作出應對，強調搶救受災者是與時間競賽，尤其要盡早救出被困瓦礫者。他又說，由於道路損毁，汽車難以進入能登半島北部災區，阻礙救援工作，中央政府正協調使用船舶運送救援物資。內閣官房長房林芳正表示，約有120宗等待救援報告。防衛大臣木原稔昨表示，他已下令組建一支海陸空自衛隊約1萬人的聯合特遣部隊應對大地震，其中約1000人已投入救災。他說，正利用直升機和艦艇前往災區救災。因發生這場天災，宮內廳取消原定周二舉行的德仁天皇和雅子皇后的新年活動。

此外，日本香港人協會在社交平台發起籌款活動，為能登半島災民提供救援物資、重建受損建築。

（共同社/路透社/NHK/法新社）

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