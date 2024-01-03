羽田飛機相撞變火球 10港客平安 客機379人瞬間疏散 專家讚奇蹟

載有367名乘客與12名機組人員的日本航空空中巴士A350客機，當地時間昨午4時從北海道新千歲機場起飛，預定5時40分降落羽田機場，日本放送協會（NHK）引述國土交通省及日航相關人員報道，客機降落時在跑道與一架海上保安廳飛機相撞。羽田機場表示，該客機無法放下輪胎降落，以機腹着地。

「窗外火花濺 機艙滿煙霧」

從電視畫面可見，客機在跑道滑行和起火，隨後停下，乘客使用緊急滑梯逃生。相信是乘客拍攝的影片顯示，火焰從客機底部竄出，隨後機艙內濃煙滾滾。一名乘客向日本共同社表示， 客機着陸一刻好像撞到東西，轟隆一聲，「我看到窗外火花四濺，機艙滿是煙霧」。機上包括8名幼兒在內所有乘客及機組人員最後全部撤離。

香港入境處昨接獲10名乘搭涉事日航客機的港人求助，並確認他們正身在安全地方。香港無綫新聞昨訪問了機上香港乘客張先生，他講述事發時，空姐叫大家保持冷靜和留在坐位，約一分鐘左右就稱可以用逃生梯，他很快走到逃生門，離開飛機後大約走了100米，飛機左邊引擎便爆炸，當時大部分乘客已離開客機。日本當局出動63輛消防車滅火，經過一個多小時焚燒，客機的機身幾乎全毁。

位於英國的航空顧問公司Ascend by Cirium的航空安全總監海耶斯（Paul Hayes）昨說：「機艙服務員一定做得非常出色。看起來沒有任何手提行李。所有乘客都能離開飛機簡直是奇蹟。」航空安全機構一直警告，在疏散過程中停下來收拾隨身行李會危及生命。

與日航客機相撞的海上保安廳MA722定翼機來自羽田空軍基地，原定飛往新潟，為周一能登半島大地震災區運送物資。該機也起火，機長逃出受重傷，機上另外5人死亡。

根據第3管區海上保安本部，日航客機可能是在降落時，與在跑道上準備起飛的海上保安廳的定翼機擦撞。

日航前機長山田不二昭指出，一般來說跑道上若有飛機，其他飛機不能降落，目前無法排除是地面指揮系統出錯的可能性。另一專家小林宏之則認為，其中一方可能聽錯控制塔的指示。惟日航昨晚召開記者會表示，其客機事發前已收到降落許可。國土交通省昨晚在記者會表示，事發時日航客機正嘗試正常着陸，可能是海保機轉出跑道時與之相撞，將調查。

疑海保機出跑道時出事 當局調查

事故後，羽田機場一度關閉全部4條跑道，往來羽田數十航班取消。香港機管局昨呼籲周二及周三來往羽田機場的乘客留意航空公司相關公布，並先向航空公司確認航班才出發前往機場。香港快運航空昨今有6班飛往羽田的航班，其中5班須延期。

（NHK/CNN/中央社/明報記者）