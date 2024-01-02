新年演說 烏俄總統振士氣、避談戰情

澤連斯基稱F-16將投入戰場

澤連斯基在長約20分鐘的錄影演說表示，俄烏戰事讓烏克蘭人學會如何抵禦俄國攻擊並適應困難，過去一年的主要成果是烏克蘭變得更強大。他說，俄軍在新一年將會面對烏克蘭國產武器及裝備的攻勢，包括最少100萬架烏製無人機。他又稱，烏軍機師已掌握F-16戰機駕駛技術，肯定會在烏克蘭上空飛行，「（到時）我們的敵人就能清楚體會到我們真正的憤怒」。

普京同日亦發表演說，有別於上一次他形容戰事為存亡之戰，前日他未點名提及烏克蘭及「特別軍事行動」一詞，只是形容「每名在戰鬥崗位、在前線為真理和正義而戰的人是英雄」。

普京讚「英雄」 未提特別軍事行動

澤連斯基及普京在各自演說都未談及長約1000公里戰場前線戰况。戰事由2022年2月24日俄軍侵烏拉開戰幔，至今烏對俄反攻進展未如理想，俄羅斯最近亦只緩慢推進。澤連斯基在講話中也沒談及在確保美國和歐盟繼續提供軍事和其他援助上，所面對的政治及外交困難。

烏俄交戰在2024年元旦持續。俄國在烏東頓湼茨克地區扶植的官員稱，烏軍凌晨炮擊頓湼茨克市造成4人死14人傷。烏克蘭南部敖德薩州長基佩爾稱，俄軍出動無人機空襲敖德薩市，最少1人死亡，防空系統雖然了攔截無人機，但碎片墜落致市內數幢住宅大樓起火，數人受傷。烏克蘭空軍表示，俄軍也對尼古拉耶夫和第聶伯羅發動空襲，並表示俄軍在元旦前數小時出動90架無人機，烏國防空系統擊落其中87架。

（路透社/衛報）

（俄軍侵烏）