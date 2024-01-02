在位52年 丹麥女王突宣布月中遜位

稱背部手術後思索交棒

瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）曾說永不言退，但在周日新年演說中表示，2023年2月接受背部手術，引發她思索交棒給下一代。她說：「這麼長的歲月不會不留痕，即使是我。隨着時間流逝，疾患趨增……我決定現在是恰當時機。在我從深愛父親繼承王位52年後，我將卸任丹麥女王，傳位給我兒，王儲弗雷德里克（Crown Prince Frederik）。」首相弗雷澤里克森感謝女王為國家作出的畢生奉獻和不懈努力。

瑪格麗特二世生於1940年4月16日。由於其父弗雷德里克九世無子，丹麥1953年通過修憲公投讓女性可繼承王位，瑪格麗特二世於1972年1月14日即位。去年7月，她成為丹麥歷來在位最久的君主。她也是自從遠親英女王伊利沙伯二世2022年9月駕崩後，歐洲在位君主中唯一的女王。現時瑞典、比利時、西班牙、荷蘭皆有女王儲，但尚未登基。

歐洲在世即位最久君主

丹麥王室在她領導下受歡迎度大增，2023年丹麥國營電視台TV2民調顯示，78%受訪民眾擁護丹麥王室，但她登基時僅45%丹麥人贊同君主立憲。歷史學家索倫森（Lars Hovebakke Sorensen）表示，在全球化、經濟危機、新冠疫情等艱難和變革時期，丹麥女王成功團結一國人民。

瑪格麗特二世曉法語、瑞典語、英語和德語，熱愛考古和藝術，有抽煙習慣，拒絕用手機和上網。她在位期間作風親民節儉，經常在無隨員陪同下在哥本哈根漫步，她又銳意改革王室，例如2022年決定將王室「瘦身」，2023年起只有王儲子女可擁王子和公主銜，此舉曾惹起次子一家不滿。

即將成為國王的王儲弗雷德里克曾被視為叛逆少年，年輕時抱怨父母為履行王室職責忽略他，他曾愛飈車、毫無節制享樂生活，自大學畢業和經過軍中服役後改變。在母親登基金禧紀念時，弗雷德里克表示時機成熟時他會掌舵領導王室。他與澳洲律師出身的儲妃瑪麗（Crown Princess Mary）婚後育有4名子女，他是首個完成正規大學教育的丹麥王室成員。他會說英語、法語和德語，重視全球暖化問題。英國王室的傳統不同，弗雷德里克不會舉行加冕儀式。

（紐約時報/法新社/路透社/彭博社）