英美放言炸胡塞 伊朗軍艦入紅海

美軍兩艘驅逐艦上周六救援被胡塞炮火擊中的丹麥公司貨船「馬士基杭州」號（Maersk Hangzhou），攔截擊落兩枚導彈後，胡塞武裝分子乘小船欲騎劫「馬士基杭州」號並向美軍直升機開火，後者還擊並擊沉3艘胡塞小船，另有一艘逃逸。胡塞武裝發言人稱船上有10名成員被殺或失蹤，呼籲其他國家「勿加入美國的危險行為」。

英防相稱直接行動應對貨船受襲

《每日電訊報》周日引述消息報道，英美最快周一向胡塞武裝發出「最後口頭警告」，兩國周日傍晚與最少另外兩個將會簽署有關聯合聲明的國家商討。報道稱，聲明不大可能交代具體軍事行動，但夏博思事前警告，若胡塞武裝繼續威脅生命與貿易，英國「將被迫採取所需及適當行動」，強調目前將是對方「最後糾正的機會」。夏博思同日於《每日電訊報》撰文，強調正如在紅海巡邏的英軍驅逐艦「鑽石」號上月初因自衛擊落一架胡塞攻擊無人機，英方將不會猶疑採取進一步行動，以威懾妨礙紅海航行自由的威脅。

《星期日泰晤士報》引述英國政府消息人士報道，英美及多個歐洲國家即將對胡塞的海上或也門陸上目標實施協調空襲。《每日電訊報》報道，針對胡塞的攻擊行動將由美軍領導，英軍在與美國協調下考慮從波斯灣調派護衛艦「蘭開斯特」號（HMS Lancaster）到紅海馳援「鑽石」號。「蘭開斯特」號配備有3倍超音速的Sea Ceptor導彈系統，可攻擊細小的快艇，補充「鑽石」號側重於重火力的不足。報道引述英國國防消息稱，不會即時重新部署「蘭開斯特」號，稱該艦仍在區內「待機」，有需要時會協助行動。

美國國防高官：不排除空襲胡塞

兩名美國國防高官向《每日電訊報》表示，拜登政府不會事先「公布」軍事計劃，但二人不排除短期內會對胡塞發動空襲。白宮國家安全委員會發言人柯比周日表示，美方無意擴大中東戰事及與胡塞衝突。

（每日電訊報/衛報/以色列時報/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）