元旦戰火熾 流離巴人返家心切 以色列人無心慶新年 盼和平泯仇恨

哈馬斯去年10月7日突襲以色列，造成以國最少1140人死亡，約240人被擄；以國對加沙展開軍事行動報復，加沙多地被炮火摧毁，加沙衛生當局指有逾2.1萬人在以軍行動中喪生，大多是婦孺，220萬加沙巴人之中近85％流離失所。加沙南部鄰近埃及的拉法，成為巴人湧往逃離戰火的主要地點。

中年巴人男子阿迦（Abu Abdullah al-Agha）在加沙南部汗尤尼斯的住所被毁，亦在以軍空襲中失去1名侄兒及1名侄女。阿迦說：「2024年我希望回到已成廢墟的住所，然後搭起帳篷住在那裏。」他盼望巴人孩子能夠和平安全地生活、回校讀書，勞動者則可重返工作崗位、找到收入來源。

流落街頭 巴人：我們活得像動物

巴人婦女卡迪爾（Suzan Khader）稱自去年10月家園被毁後，他們就住在街上搭建帳篷，她說：「我們在街上吃飯，我們在街上生活，我們在街上死亡，甚至我們的孩子也在街頭，我們都流離失所。2023年有很多困境。」卡迪爾希望戰爭在新一年會完結。29歲巴人哈納（Bassam Hana）說：「我們希望2024年情况會有改善，我們可以像其他人般生活。現在我們活得像動物一樣。」

以色列特拉維夫周日有民眾慶祝迎接新年，民眾亦期盼戰事早日結束。24歲的以國男子赫維茨（Ido Hurvitz）大除夕外出用餐後參與迎接新年的派對，他期望以巴能學會共同生活，因大多數人都希望和平；25歲的音樂人巴泰什（Boaz Bates）稱他祈求着和平、人們停止互相仇恨。部分民眾亦對戰事期間慶祝新年來臨百感交集，24歲的斯塔爾（Ran Stahl）稱朋友在哈馬斯突襲音樂節時喪生，自此就覺得自己不再「被允許」享樂，故此他選擇在新年派對上工作。

以巴民眾一方面期盼和平早日來臨，但暫時眼看耳聞的仍是硝煙與炮火聲。哈馬斯在踏入新一年就向以色列發射多枚火箭，2024年伊始空襲警報響徹以色列各地。特拉維夫有法新社記者目睹導彈防禦系統攔截火箭。哈馬斯武裝力量卡桑旅在社交網站發布片段認責，以軍確認襲擊但沒提及傷亡。以色列周日晚至周一凌晨亦「跨年」空襲加沙，加沙衛生部指最少24人死亡。

以軍稱須準備全年打仗

路透社昨引述民眾指有以色列坦克撤出加沙市部分地區，但以軍發言人哈加里在周日稱以軍須有心理準備在2024一整年都要展開額外任務及戰事。哈加里又表示會讓30萬預備役中的部分士兵暫時休假，讓他們回家及工作，為往後的戰事養精蓄銳。《紐約時報》昨引述以軍聲明，指最少兩個旅的預備役人員本周將會回家，3個旅亦會被召回訓練。

（BBC/紐約時報/法新社/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）