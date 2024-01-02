日7.6級淺層地震錄海嘯 中部能登半島重災 民居倒塌起火最少兩死

震央位於石川縣能登地區輪島東北偏東30公里附近，震源深度約16公里，屬極淺層地震。日本當局預計今明兩天仍有強烈餘震。日本氣象廳錄得元旦主震強度達黎克特制7.6級，美國地質勘探局（USGS）則指達7.5級，東京也有震感。

日本氣象廳向沿西部海岸線的地方發出海嘯警報，其中石川縣能登接獲最高級的「大海嘯警報」，當局最初預計衝擊當地的海嘯最高可達5米。至本港時間傍晚逾6時，石川縣輪島港觀測得海嘯最高逾1.2米。北海道至鳥取縣多地海嘯則介乎0.1米至0.9米。朝鮮咸鏡北道清津市昨曾錄得2.6米海嘯；韓國錄得海嘯最高0.67米。

新潟縣核電站放射污水溢出

石川縣多地有民居倒塌。日本放送協會（NHK）昨報道，輪島市有最少50宗民居倒塌或破壞報告，富山縣則收到最少100宗建築損毁報告。日本內閣官房長官林芳正表示收到6宗有人被埋報告，正出動最少1000名陸上自衛隊到重災區協助救援。東京電力確認新潟縣柏崎刈羽核電站多個機組有含放射性物質污水因地震溢出，但暫未確認有否流出建築外。

輪島市中心等石川縣地方發生多宗火災，至截稿時傷亡不明。石川、富山、新潟、福井、歧阜等地有多人受傷。日本警察廳本港昨晚近9時30分稱，石川縣七尾市有兩人被壓死。新潟縣有地方出現土地液化現象。

港入境處未收求助 旅團如常

JR西日本表示，北陸新幹線的上下線、七尾線、北陸線全面停駛。地震發生後，全日空（ANA）4班飛往富山和石川的客機航班中途折返，日本航空則於取消大部分昨日餘下以新潟和石川縣為目的地的航班。今天兩間航空公司部分來往新潟和石川等地的航班亦將取消。

香港入境處昨晚回覆本報查詢表示，並未接獲港人求助。處方指在外港人如需協助，可致電入境處24小時求助熱線（852）1868等方式求助。東瀛遊執行董事禤國全昨向本報表示，該公司有一個30人的旅行團在鄰近石川縣的富山縣，發生地震後如常返回下榻酒店，行程未受影響。禤指公司30個旅行團在日本不同城市，全部行程如常。

（日本氣象廳網站/NHK/朝日電視台/路透社/中央社/明報記者）